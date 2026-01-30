توقايەۆ: ەرىكتى بولۋ - يگى ىستەر جاساۋ، جاقسىلىق ىستەپ، باسقاعا ۇلگى كورسەتۋ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆولونتەرلەر فورۋمىندا ءسوز سويلەدى.
- بارشاڭىزعا ۆولونتەرلەر فورۋمىنىڭ اشىلۋى قۇتتى بولسىن!
بۇل - شىن مانىندە ەرەكشە باسقوسۋ. ءبارىڭىز دە بۇگىنگى فورۋمعا ەلىمىزدىڭ ءار ايماعىنان كەلىپ جاتسىزدار.
مەن سىزدەردى قوعام يگىلىگى ءۇشىن قىزمەت ەتىپ جۇرگەن قازاقستاننىڭ ناعىز وتانشىل، جاسامپاز جانە قامقور جاستارى دەپ سانايمىن.
بيىل بۇكىل الەم حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلىن اتاپ وتۋدە. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، بۇل باستامانى مەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ 75- سەسسياسىندا كوتەردىم. ەلىمىزدىڭ ۇسىنىسى جاھاندىق اۋقىمدا قولداۋ تاپتى. ءبىز وركەنيەتتى ەل رەتىندە كۇللى ادامزاتقا ورتاق قۇندىلىقتاردى دارىپتەيمىز، ونى كەلەشەك ۇرپاققا امانات ەتەمىز.
ەرىكتى بولۋ - يگى ىستەر جاساۋ، جاقسىلىق ىستەپ، باسقاعا ۇلگى كورسەتۋ، وتانىڭا ادال قىزمەت ەتۋ، تۋعان جەرىڭە جاناشىر بولۋ دەگەن ءسوز، - دەدى پرەزيدەنت.
ول نيەتى ءتۇزۋ، جانى تازا ادامدار وسى جولدى تاڭدايتىنىن، ەرىكتىلەر قاتارىنا قوسىلىپ، قاجىرلى ەڭبەك ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پايىمىنشا، ەرىكتىلەردى وزىق ويلى قوعامنىڭ ايناسى دەپ ايتساق، ارتىق بولمايدى.
مەملەكەت باسشىسى فورۋمدا ايتىلعان ۇسىنىستاردى قولدايتىنىن جانە ولاردىڭ ەڭ پايدالىسىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا تاپسىرما بەرەتىنىن دە جەتكىزدى
- ناعىز ۆولونتەر تۇتاس قوعامنىڭ يگىلىگىن ويلايتىن، ەلىمىزدىڭ مۇرات- مۇددەسىن بيىككە قوياتىن سانالى ازامات ەكەنى ءسوزسىز.
وسى ورايدا، بۇگىن مەن بارشا ەرىكتىلەرگە شىنايى العىسىمدى ايتامىن. سىزدەر بارلىق يگى ءىستىڭ باسى- قاسىندا، حالقىمىزدىڭ اراسىندا جۇرسىزدەر! ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر.
جاڭا عانا بىرنەشە ازامات ءسوز سويلەدى، سالماقتى ويلارىن ورتاعا سالدى. ۇتىمدى ۇسىنىستارىن جەتكىزدى. ولاردىڭ كوبىن مەن قولدايمىن، ەڭ پايدالى ۇسىنىستارىڭىزدى جۇزەگە اسىرۋعا تاپسىرما بەرەمىن.
حالقىمىز «اقىل - جاستان» دەپ بەكەر ايتپاعان.
قازاقستاننىڭ بولاشاعى - وسىنداي بەلسەندى ءارى جىگەرلى ۇل- قىزدارىمىزدىڭ قولىندا. بارىڭىزگە «جارايسىزدار!» دەپ ايتقىم كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى يسپانيا كورولىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.