توقايەۆ ەردوعاننىڭ بيىل تۇركيادا وتەتىن جوعارى دەڭگەيدەگى ءبىرقاتار كەزدەسۋگە شاقىرۋىن ىقىلاسپەن قابىل الدى
استانا. KAZINFORM - رەجەپ تايىپ ەردوعان قاسىم-جومارت توقايەۆتى ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ العاشقى سايلاۋى تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
تۇركيا پرەزيدەنتى اتالعان تاريحي ۋاقيعا ەلىمىزدىڭ قوعامدىق-ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق تۇرعىدان ودان ءارى وركەندەۋىنە سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ سانايدى. بۇل رەتتە ول پارلامەنتارالىق ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋدى ۇسىندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جىلى لەبىز بىلدىرگەنى، سونداي-اق حالىقارالىق ۇيىمدار قۇرامىنداعى تۇركيالىق بايقاۋشىلار ميسسياسىنىڭ بەلسەندىلىگى ءۇشىن تۇرىك كوشباسشىسىنا العىس ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالار وزىق، زاماناۋي ءارى ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋعا باعىتتالعانىنا نازار اۋداردى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا مىزعىماس دوستىق پەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىنداعى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ دامۋ قارقىنىنا وڭ باعا بەرىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ بيىل مامىر ايىندا استاناعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
تاراپتار الداعى حالىقارالىق ءىس-شارالار كەستەسىن تالقىلادى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ بيىل تۇركيادا وتەتىن جوعارى دەڭگەيدەگى ءبىرقاتار كەزدەسۋگە شاقىرۋىن ىقىلاسپەن قابىل الدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭگە كوڭىل ايتقان بولاتىن.