توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىن 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - سالتاناتتى راسىمدە قاسىم-جومارت توقايەۆ انتونيۋ كوشتانىڭ قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا قوماقتى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ اۋقىمى جىلدان جىلعا كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن العا تارتتى.
- بۇل قوس تاراپقا دا پايداسىن تيگىزە وتىرىپ، ىقپالداستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە جول اشتى. بيىل كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمنىڭ قابىلدانعانىنا 10 جىل تولدى. قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ وزەگىنە اينالعان بۇل ماڭىزدى قۇجات سىندارلى ءارى بولاشاققا باعدارلانعان بايلانىستى بەكىتە تۇسەدى. پرەزيدەنت كوشتا مىرزا، ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋگە بەلسەنە اتسالىستىڭىز. ءسىز - قازاقستاننىڭ سەنىمدى دوسى جانە الەمدىك دەڭگەيدەگى كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرىسىز. ءسىزدىڭ پاراساتتى باسشىلىعىڭىز بەن بەرىك ۇستانىمىڭىز، سىندارلى ديالوگ جۇرگىزۋگە نيەت تانىتۋىڭىز ەۋروپاداعى بىرلىكتى نىعايتۋدا جانە الەمدەگى بارشا سەرىكتەستەرمەن مازمۇندى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدا ماڭىزدى فاكتورعا اينالدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە انتونيۋ كوشتانىڭ قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
- قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا، سىزگە ءى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تابىستاۋ مەن ءۇشىن زور مارتەبە. بۇل جوعارى ناگرادانى قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى بەرىك دوستىقتىڭ جارقىن بەلگىسى، سىزگە كورسەتىلگەن قۇرمەتىمىز رەتىندە قابىل الاسىز دەپ ۇمىتتەنەمىن. قازاقستان مەن ە و اراسىنداعى تابىستى سەرىكتەستىكتىڭ ودان ءارى دامىپ، دوستىعىمىزدىڭ بەكي بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ءوز كەزەگىندە ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى بۇل ماراپاتتى قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى بەرىك دوستىق پەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتىڭ سيمۆولى رەتىندە قابىلدايتىنىن جەتكىزدى.
- بۇگىن كورسەتكەن قۇرمەتىڭىزگە ءدان ريزامىن. مۇنى سەنىم مەن ديالوگتى نىعايتۋدىڭ، تۇراقتىلىقتى، وركەندەۋدى جانە اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋگە ورتاق ۇمتىلىسىمىزدىڭ كورىنىسى دەپ باعالايمىن. قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا، حالىقتارىمىز بەن تۇتاس ايماقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن بىرلەسكەن جۇمىستى الداعى ۋاقىتتا دا بەلسەندى تۇردە جالعاستىرامىز دەپ ويلايمىن، - دەدى انتونيۋ كوشتا.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا ەلىمىزگە العاش رەت رەسمي ساپارمەن كەلگەن انتونيۋ كوشتامەن كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازدىق.