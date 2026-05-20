توقايەۆ پەن رۋتو كەنيا ونىمدەرىن قازاقستان ارقىلى ەۋرازيا ەلدەرىنە جەتكىزۋ ماسەلەسىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان-كەنيا ىسكەرلىك كەڭەسى قۇرىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتومەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە مالىمدەمە جاساعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز كەنيا ونىمدەرىن قازاقستان ارقىلى ەۋرازيا ەلدەرىنە جەتكىزۋ ماسەلەسىن تالقىلادىق. ساۋدا-ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتىق. قازاقستان-كەنيا ىسكەرلىك كەڭەسىن قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەردىك. بۇل كەڭەس ناقتى جوبالاردى ىلگەرىلەتۋگە، ءوزارا الىس-بەرىستى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مەن قۇرمەتتى مەيمانعا كاسىپكەرلەردىڭ ۇلكەن توبىن استاناعا وزىمەن بىرگە الىپ كەلگەنى ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى ءبىلدىردىم. كەنيا ەلىمىزدىڭ e-government جۇيەسىندەگى عارىش جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيا سالالارىنداعى جەتىستىگىنە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. ساپار اياسىندا رۋتو مىرزا الەم ءاى حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنىڭ جانە قازاقستاننىڭ ۇلتتىق عارىش ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسادى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، كەلىسسوزدەر بارىسىندا مادەنيەت، تۋريزم، ءبىلىم جانە عىلىم سالالارىنداعى بايلانىستارعا دا كوڭىل ءبولىندى. وسى رەتتە كەنيا تابيعاتتى قورعاۋ جانە بيوالۋاندىقتى ساقتاۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا ءمان بەرەتىنە نازار اۋدارتقان پرەزيدەنت بۇل ۇستانىم ەلىمىزدەگى «تازا قازاقستان» يدەولوگياسىمەن ۇندەس ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- سونداي-اق بۇگىن ەلوردامىزدا قازاقستان-كەنيا بيزنەس فورۋمى ءوتىپ جاتىر. وسى ماڭىزدى جيىنعا ەكى ەلدىڭ ىسكەر ازاماتتارى قاتىسۋدا. بۇل ءىس- شارا قوس تاراپتىڭ الىس-بەرىسىن ودان ارى تەرەڭدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەرى ءسوزسىز. ءبىز ۇكىمەتتەرىمىزگە جان-جاقتى سەرىكتەستىكتى جانداندىرۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداۋ جونىندە تاپسىرمالار بەرۋگە ۋاعدالاستىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.