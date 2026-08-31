توقايەۆ ەرلان قاريننىڭ جاڭا قىزمەتىندەگى مىندەتتەرىن ايقىندادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قاريندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىمەن بەكىتىلگەنىن جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە ەرەكشە مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قاريننىڭ الدىنا ءبىرقاتار ناقتى مىندەت قويدى.
اتاپ ايتقاندا، ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قۇرىلتايمەن، ۇكىمەتپەن جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل بارىسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان وكىلدىك ەتىپ، مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرى بويىنشا ۇستانىمىن جەتكىزۋ تاپسىرىلدى.
ايتا كەتەلىك قۇرىلتاي ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن قولداعان ەدى.