KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ ەرلان قاريننىڭ جاڭا قىزمەتىندەگى مىندەتتەرىن ايقىندادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قاريندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Токаев принял Вице-президента
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىمەن بەكىتىلگەنىن جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە ەرەكشە مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قاريننىڭ الدىنا ءبىرقاتار ناقتى مىندەت قويدى.

    اتاپ ايتقاندا، ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قۇرىلتايمەن، ۇكىمەتپەن جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل بارىسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان وكىلدىك ەتىپ، مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرى بويىنشا ۇستانىمىن جەتكىزۋ تاپسىرىلدى.

    ايتا كەتەلىك قۇرىلتاي ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن قولداعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور