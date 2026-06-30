توقايەۆ گەرمانيالىق بيزنەستى قازاقستان نارىعىنا بەلسەندىرەك قاتىسۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى گەرمانيا فەدەرالدىق ەكونوميكا جانە ەنەرگەتيكا ءمينيسترى كاتەرينا رايحەنى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى گەرمانيا فەدەرالدىق ەكونوميكا جانە ەنەرگەتيكا ءمينيسترى كاتەرينا رايحەنى قابىلدادى
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ گەرمانيا فەدەراتيۆتىك رەسپۋبليكاسىمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، گەرمانيا - ەلىمىزدىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى.
- ەكىجاقتى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتا وڭ ديناميكا بايقالادى. 2005-جىلدان بەرى قازاقستان ەكونوميكاسىنا 8 ميلليارد دوللاردان استام تىكەلەي ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ونىڭ باسىم بولىگى شيكىزاتتىق ەمەس سەكتورعا تيەسىلى. بۇگىندە ەلىمىزدە نەمىس كاپيتالىنىڭ ۇلەسى بار مىڭنان اسا كومپانيا تابىستى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ اراسىندا CLAAS ،Horsch ،Siemens ،BASF، ،Heidelberg Materials ،Siemens Energy ،Knauf جانە Linde سياقتى ونەركاسىپ الپاۋىتتارى بار، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قازاقستان تاراپى گەرمانيالىق بيزنەستىڭ ءبىزدىڭ نارىققا كوبىرەك كەلۋى ءۇشىن قاجەتتى جاعداي جاساۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي وزگەرىستەر تۋرالى اڭگىمەلەدى.
جاڭا كونستيتۋتسيادا قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق، زايىرلى، قۇقىقتىق جانە وركەندەگەن مەملەكەت رەتىندە دامۋ باعىتىن ايقىندايتىن نەگىزگى قاعيداتتار كورىنىس تاپقانىن ايتتى.
ءوز كەزەگىندە كاتەرينا رايحە ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋ مۇمكىندىگى ءۇشىن پرەزيدەنتكە العىس ايتىپ، قازاقستاننىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنداعى ەلەۋلى تابىستارىنا توقتالدى.
سونداي-اق مينيستر قازاقستان گەرمانيانىڭ ايماقتاعى ءىرى ساۋدا-ەكونوميكالىق سەرىكتەسى سانالاتىنىن، ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋدىڭ الەۋەتى مول ەكەنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋدە ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ، سيفرلاندىرۋ، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ، كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋ پەرسپەكتيۆاسىنا ايرىقشا ءمان بەرىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ گەرمانيانىڭ فەدەرالدىق پرەزيدەنتى فرانك-ۆالتەر شتاينمايەرگە جانە فەدەرالدىق كانتسلەر فريدريح مەرتسكە ىستىق ىقىلاسىن جولدادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن جازعانبىز.