KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ قىرعىزستانداعى جاڭا ەلشىگە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جونىندە تاپسىرما بەردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى جاڭادان تاعايىندالعان ەلشىسى ءابىلقايىر سقاقوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Казахстана поручил новому послу развивать сотрудничество с Кыргызстаном в ключевых сферах
    Фото: Акорда

    اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت باۋىرلاس قىرعىزستانمەن دوستىقتى، تاتۋ كورشىلىكتى، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ءابىلقايىر سقاقوۆقا ەكى ەل اراسىندا كولىك-ترانزيت، ەنەرگەتيكا، سۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە سيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.

    سونىمەن قاتار مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستى جانداندىرۋعا باسا نازار اۋدارىلدى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالىق كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - حاتشىلىق باسشىسى قاناتبەك جايسانبايەۆتى قابىلداعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور