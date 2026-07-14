توقايەۆ قىرعىزستانداعى جاڭا ەلشىگە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جونىندە تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى جاڭادان تاعايىندالعان ەلشىسى ءابىلقايىر سقاقوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت باۋىرلاس قىرعىزستانمەن دوستىقتى، تاتۋ كورشىلىكتى، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءابىلقايىر سقاقوۆقا ەكى ەل اراسىندا كولىك-ترانزيت، ەنەرگەتيكا، سۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە سيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
سونىمەن قاتار مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستى جانداندىرۋعا باسا نازار اۋدارىلدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالىق كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - حاتشىلىق باسشىسى قاناتبەك جايسانبايەۆتى قابىلداعان ەدى.