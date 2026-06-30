توقايەۆ قۇرىلتايدىڭ الدىندا قانداي مىندەت تۇرعانىن اتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتتىك رەسپۋبليكا بولىپ قالا بەرەدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى قۇرىلتاي - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» دەگەن بازالىق فورمۋلاسى تولىققاندى ينستيتۋتسيونالدىق مانگە يە بولدى. جاڭارعان بيلىك تارماقتارىنىڭ تەڭگەرىمدى جۇيەسىندە پرەزيدەنت تاۋەلسىزدىك پەن مەملەكەت تۇتاستىعىنىڭ سيمۆولى، كونستيتۋتسيانى جانە ازاماتتاردىڭ زاڭدى قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن ساقتاۋدىڭ كەپىلى رەتىندە بۇرىنعىداي باستى ءرول اتقارادى. قازاقستان پرەزيدەنتتىك رەسپۋبليكا بولىپ قالا بەرەدى. مۇنى ءتۇسىنۋ، ەسكەرۋ وتە ماڭىزدى. ياعني پرەزيدەنت - مەملەكەتتىڭ ەڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعاسى، قارۋلى كۇشتەردىڭ جوعارعى باس قولباسشىسى، بارلىق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ باسشىلارىن تاعايىندايدى، ەلدىڭ ىشكى جانە سىرتقى ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن ايقىندايدى، قازاقستان اتىنان حالىقارالىق ارەنادا وكىلدىك ەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى سونىمەن قاتار جاڭعىرتۋ جۇمىستارى پارلامەنتتىك جۇيەنى ودان ءارى ترانسفورماتسيالاۋ تەتىكتەرىن دە قاراستىراتىنىن ايتتى.
- قۇرىلتايدىڭ الدىندا بارلىق بيۋروكراتيالىق ءراسىم تۇرىندەگى كەدەرگىلەردى جويۋ، زاڭ شىعارۋ ءىسىنىڭ جەدەلدىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ، بىلىكتى ساراپشىلاردىڭ جانە كونسۋلتانتتاردىڭ قىزمەتىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ مىندەتى تۇر. جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە قۇرىلتايعا ۇلتتىق زاڭنامانى تەز وزگەرىپ جاتقان سيفرلىق ماتريتسا جاعدايىنا شۇعىل بەيىمدەۋ ءۇشىن قارقىندى جۇمىس ىستەۋگە تۋرا كەلەدى. بۇل - وتە ماڭىزدى. قازاقستاننىڭ جاھاندىق باسەكەگە قانشالىقتى دايىن ەكەنى وسىدان كورىنەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى ءوتتى.