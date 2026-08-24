توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋىنا قۇتتىقتاۋ جولداعان شەتەلدىك كوشباسشىلارعا العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىنداعى العاشقى ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ ءساتتى وتۋىنە بايلانىستى جىلى لەبىزدەرىن جولداعان رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆقا، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆكە، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆكە، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونعا ريزاشىلىعىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى بۇل پارلامەنت سايلاۋى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ىنتىماعىن بايقاتىپ، حالقىمىزدىڭ، اسىرەسە، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ جارقىن كەلەشەگى ءۇشىن جوعارى دەڭگەيدە جاۋاپكەرشىلىك تانىتقانىن، ناعىز وتانشىلدىق ۇلگىسىن پاش ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، قازاقستاننىڭ جان-جاقتى جاڭعىرۋى، ساياسي جانە ەكونوميكالىق رەفورمالار ۇزدىكسىز جۇرگىزىلەتىن ۇردىسكە اينالدى. قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسى كورسەتكەندەي، ەلىمىزدىڭ باعىت- باعدارىن ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگى قولدايدى. بۇل ادىلەتتى، وزىق، تازا قازاقستان قۇرۋ جونىندەگى جوسپاردى ويداعىداي ورىنداۋعا سەنىمدى كەپىل بولادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دوستاس مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ ءوز ەلدەرىن ورنىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان جوبالارى مەن باعدارلامالارىن تابىستى جۇزەگە اسىرۋىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنا ش ى ۇ، ت م د، ۇ ق ش ۇ، ە ا ە ك، ە ى ۇ، تۇركسوي جانە باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جەتەكشىلەرىنىڭ قۇتتىقتاۋلارى كەلىپ ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسى سايلاۋ وتكىزىلگەن كۇننەن باستاپ 10 كۇننەن كەشىكتىرىلمەيتىن مەرزىمدە بەلگىلەنەدى.