توقايەۆ قازاقستاننىڭ مينەرالدى رەسۋرستارىن يگەرۋدە كورەيامەن جاڭا مودەل ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اسا ماڭىزدى مينەرالدار الەمدىك ەكونوميكانىڭ ستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى ءارى تەز دامىپ كەلە جاتقان سەكتورى سانالاتىنىنا نازار اۋداردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاننىڭ جەر قويناۋىندا اتالعان ستراتەگيالىق رەسۋرستاردىڭ مول قورى بار. بۇل ءوندىرىستىڭ وزىق سالالارىندا جانە باسقا دا تابىسى جوعارى سەكتورلاردا قازاق-كورەي ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋعا جول اشادى. قازاقستاننىڭ قازبا بايلىقتارىن يگەرۋگە كورەيا تاراپى ينۆەستيتسيا سالىپ قانا قويماي، تەحنولوگيالىق تاجىريبەسىمەن بولىسكەنىن دە قۋانا قۇپتايمىز. بۇل رەتتە قوسىلعان قۇنى بار تولىققاندى ءوندىرىس تىزبەگىن بىرلەسىپ دامىتۋ ءۇشىن «رەسۋرس - تەحنولوگيا - ونەركاسىپ» مودەلىن ۇسىنامىز. الماتى قالاسىندا اشىلاتىن سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار سالاسىنداعى تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىق ورتالىعى جاڭا ۇلگى اياسىنداعى سەرىكتەستىكتى قالىپتاستىرۋدىڭ قيسىندى قادامى بولماق. عالىمداردىڭ ورتاق ىزدەنىسىنىڭ ناتيجەسىندە رەسۋرستىق بازانى زەرتتەۋ جۇمىستارى ناقتى ونەركاسىپ جوباسىنا ۇلاسادى دەپ سەنەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىعىندا ەنەرگەتيكا سالاسى دا ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى. ول كورەيالىق كومپانيالار قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا سەكتورىنا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن جوعارى باعالادى.
- Hyundai Engineering قازىردىڭ وزىندە قاراشىعاناق گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسىندا جەتەكشى ءرول اتقارادى. اتالعان جوبانى كورەيالىق كومپانيالاردىڭ ءبىزدىڭ نارىقتا ستراتەگيالىق تۇرعىدان ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتاپ قالۋىنا سەپتىگىن تيگىزەتىن باستاپقى قادام رەتىندە قاراستىرامىز. گاز وڭدەۋ، مۇناي حيمياسى، ەنەرگەتيكا ينفراقۇرىلىمى جانە جاڭارتىلاتىن قۋات كوزدەرى سەكىلدى سالالاردا سەرىكتەستىك اياسىن كەڭەيتۋگە ايتارلىقتاي مۇمكىندىك بار. الەمدەگى ەڭ ءىرى ۋران ءوندىرۋشى رەتىندە قازاقستان اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋدا مول الەۋەتكە يە. الەمدىك ەنەرگەتيكا سەكتورىندا شاعىن مودۋلدى رەاكتورلاردىڭ ماڭىزى زور. بىزگە دە وسىعان ايرىقشا ءمان بەرگەن ءجون. قازاقستان كورەيامەن وسى سالادا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى جولعا قويۋعا ءازىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيانىڭ ءبىرقاتار ازاماتىن ماراپاتتادى.
توقايەۆ پەن پان گي مۋن ب ۇ ۇ رەفورماسى تۋرالى پىكىر الماستى.