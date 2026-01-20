15:44, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5
توقايەۆ قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە نە ءۇشىن قوسىلعانىن ءتۇسىندىردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە نە ءۇشىن قوسىلعانىن ءتۇسىندىردى.
- بۇل كەلىسىمنىڭ تۇپكى ءمانىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن ونىڭ اتاۋىنا نازار اۋدارۋىمىز كەرەك. اۆراام، ياعني، يبراھيم ءدىن تاريحىندا يۋدايزم، حريستيان جانە يسلام دىندەرىنە ورتاق پايعامبار بولىپ ەسەپتەلەدى. ەلىمىز بۇكىل ادامزاتتى بىرىكتىرەتىن قۇندىلىقتارعا ارقا سۇيەۋگە ءتيىس. ءبىز ءتۇرلى حالىقتار مەن ءدىن وكىلدەرى اراسىندا تاتۋلىق بولعانىن قالايمىز. سول سەبەپتى، وسى كەلىسىمگە قوسىلعانىمىزدىڭ ءمان-ماعىناسى ەرەكشە، بۇل شەشىم ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق بەدەلىنە وڭ سەرپىن بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلعانى حابارلانعان بولاتىن.