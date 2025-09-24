توقايەۆ: قازاقستاندى ءۇش جىلدىڭ ىشىندە تولىق سيفرلانعان ەلگە اينالدىرۋ - ستراتەگيالىق ماقساتىمىز
نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا سويلەگەن سوزىندە قازاقستان ءۇش جىلدىڭ ىشىندە تولىق سيفرلانعان ەلگە اينالۋدى كوزدەيتىنىن ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان جاساندى ينتەللەكتىنى تەحنولوگيالىق جەتىستىك دەپ قانا ەمەس، ادامزات پروگرەسىنە قوزعاۋ سالاتىن زور تابىس رەتىندە قاراستىرادى. الايدا جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋدىڭ تاۋەكەلدەرى دە بار. اتاپ ايتقاندا، ول تەحنولوگيالىق، ەكونوميكالىق جانە گەوساياسي تەڭسىزدىكتەردىڭ كۇشەيۋىنە اكەلەدى. سونداي-اق ەتيكا نورمالارى بۇل ەۆوليۋتسيانىڭ سوڭىندا قالىپ قويۋىنا جول بەرمەۋىمىز كەرەك. ادىلەتتىلىك، جاۋاپكەرشىلىك جانە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى جەدەل ءارى ناقتى شەشىلۋگە ءتيىس. بۇل ءۇشىن ءار ەل ج ي ارتىقشىلىقتارىن پايدالانا الاتىنداي ۇجىمدىق كۇش-جىگەر قاجەت، - دەگەن مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ب ۇ ۇ اياسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى باسقارۋ بويىنشا جاھاندىق ديالوگتىڭ باستالۋىن قولدايتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت ەكونوميكا مەن مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋدىڭ بارلىق سەكتورىنا ەنگىزىلەدى.
- ج ي سالاسىنداعى قاۋىپسىزدىك، ينكليۋزيۆتىلىك جانە ادامعا باعدارلانۋ مىندەتتى تۇردە ەسكەرىلۋى ءۇشىن اتالعان پلاتفورما جۇمىسىنا بەلسەندى تۇردە اتسالىسۋعا دايىنبىز. قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت ەكونوميكا مەن مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋدىڭ بارلىق سەكتورىنا ەنگىزىلەدى. قازىردىڭ وزىندە ونى جۇزەگە اسىرۋدىڭ بازالىق ينفراقۇرىلىمى جاساقتالىپ جاتىر. دارىندى جاس ماماندارىمىز مۇنى ىسكە اسىرۋعا ءازىر. ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق ماقساتىمىز - ءۇش جىلدىڭ ىشىندە قازاقستاندى تولىق سيفرلانعان ەلگە اينالدىرۋ. جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن قولدانۋ ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق باسىمدىعىنا اينالدى. ەلەكتروندىق ۇكىمەت ۇلتتىق دامۋ ستراتەگيامىزدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتى سانالادى. مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋدىڭ شامامەن 90 پايىزى سيفرلىق فورماتتا ۇسىنىلادى، - دەدى توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋىقتا عانا قازاقستان قۋاتتى ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەردى ىسكە قوسقانىن ەسكە سالدى.
- دەگەنمەن ج ي مەن اۆتوماتتاندىرۋ كوپتەگەن ەلدە جۇمىس ورىندارىنىڭ قىسقارۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. سوندىقتان سيفرلىق پروگرەسس كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋمەن قاتار جۇرگىزىلۋى قاجەت. قازاقستان جۇمىسپەن قامتۋدى ارتتىرىپ قانا قويماي، كاسىپتىك ماماندىقتاردىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋدى اسا ماڭىزدى دەپ سانايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ وتىر.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورك تورىندە ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن سويلەگەن ءسوزىن Jibek Joly ارناسى تىكەلەي ەفيردە كورسەتتى.