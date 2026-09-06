توقايەۆ قازاقستان قۇراماسىن كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى تابىستى ونەرىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا تابىستى ونەر كورسەتۋىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ حابارلادى.
- پرەزيدەنت وسىناۋ جوعارى ناتيجەگە سپورتشىلارىمىز تايسالماس تاباندىلىقتىڭ، جانقيارلىق ەڭبەك پەن مۇقالماس ەرىك-جىگەردىڭ ارقاسىندا جەتكەنىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى چەمپيوندار مەن جۇلدەگەرلەرگە، باپكەرلەر قۇرامىنا جانە بارشا ماماندارعا شىنايى ريزاشىلىعىن جەتكىزىپ، مۇنداي ەرەن جەتىستىكتەر قازاقستاننىڭ ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى دامىعان ەل رەتىندە حالىقارالىق بەدەلىن اسقاقتاتا تۇسەتىنىن ايتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ سپورتشىلارىمىزدىڭ ەڭ بەدەلدى سايىستاردا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى، -دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىن جالپىكوماندالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىنمەن اياقتادى.
بايراقتى دودانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق سپورتشىلار 74 مەدال جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە 32 التىن، 20 كۇمىس جانە 22 قولا جۇلدە بار. جالپى كوماندالىق ەسەپتە 30 التىن مەدال يەلەنگەن قىرعىزستان ەكىنشى ورىنعا، جەتى التىن جۇلدەسى بار رەسەي ءۇشىنشى ورىنعا تۇراقتادى.