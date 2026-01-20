توقايەۆ: قازاق مەملەكەتىنىڭ باسشىسى رەتىندە مەن ءۇشىن تاۋەلسىزدىك - بارىنەن قىمبات
قىزىلوردا. KAZINFORM - قازاقستان بارشاعا تۇسىنىكتى ءادىل ساياسات ۇستانىمىن ءاردايىم ساقتايدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- قازاقستان - جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى «ورتا دەرجاۆا» جانە جەر كولەمى بويىنشا يسلام الەمىندەگى اسا ءىرى مەملەكەت. ءبىز بارشاعا تۇسىنىكتى، ياعني اقىلعا قونىمدى جانە ءادىل ساياساتتى جاقتايمىز، وسى ۇستانىمدى ءاردايىم ساقتايمىز. سىرتقى ساياساتتاعى ءىس-ارەكەتىمىزدىڭ ءبارى ءبىر عانا ماقساتتى كوزدەيدى. ەڭ باستىسى، قازاقستاننىڭ جەرىنىڭ تۇتاستىعىن، قاۋىپسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك. قازاق مەملەكەتىنىڭ باسشىسى رەتىندە مەن ءۇشىن تاۋەلسىزدىك - بارىنەن قىمبات! بۇل - مەرەيتوي كەزىندەگى ۇران ەمەس، قازىرگى دۇربەلەڭگە تولى زاماندا ۇلتتىق ستراتەگيامىزدىڭ نەگىزگى قاعيداسى. مەن «تاۋەلسىزدىك دەگەنىمىز - ەڭ الدىمەن، جالپىۇلتتىق بىرلىك پەن كەلىسىم» ەكەنىن ۇنەمى ايتىپ ءجۇرمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت قازاقستان حالقى ەل بىرلىگىن ساقتاپ، ءوسىپ-وركەندەگەن، ابىروي-بەدەلى جوعارى ءارى قۋاتتى مەملەكەت قۇرۋدى باستى مىندەت رەتىندە ساناۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- وسى ماقساتقا ستراتەگيالىق تۇرعىدان قاراپ، پاراساتتى، دانا حالىق ەكەنىمىزدى كورسەتۋىمىز كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالادى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت قازاقستان تاريحىنا ارنالعان جاڭا جەتى تومدىق قاشان دايىن بولاتىنىن ايتتى.