توقايەۆ قازاندا قازاقستان حالقىنا جولداۋ جاسايدى
استانا. KAZINFORM - جاڭاشىل، جاسامپاز بولۋ -كوشپەندىلەردىڭ بولمىسىنا ءتان تۇرمىس سالتى.
بۇل تۋرالى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- قازىر ەلىمىز تاريحي ورلەۋ داۋىرىنە قادام باستى. ءبىز ءبىرتۇتاس ەل بولىپ، اسا اۋقىمدى رەفورمالاردى تابىستى جۇزەگە اسىردىق. بارشا جۇرتىمىزعا، اسىرەسە، وسكەلەڭ ۇرپاققا باعدار بەرەتىن كونستيتۋتسيامىزدى قابىلدادىق. ادىلەتتى، كۇشتى، وزىق، تازا قازاقستاننىڭ بەرىك نەگىزىن قالادىق. مۇنى ۇلت تاريحىنداعى ناعىز بەتبۇرىستى وقيعا دەپ باعالاۋعا بولادى. كونستيتۋتسيا - حالقىمىزدىڭ تەمىرقازىعى، ەل ىشىندەگى تۇبەگەيلى وزگەرىستەرگە تىڭ سەرپىن بەرگەن قاستەرلى قۇجات،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت تاياۋدا عانا قۇرىلتاي سايلاۋى وتكەنىن، جوعارى زاڭ شىعارۋشى ورگانعا كاسىبي، ىسكەر، جاڭاشىل ازاماتتار كىرگەنىن، ولاردىڭ ىشىندە جاستار دا از ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ۆيتسە-پرەزيدەنت تاعايىندالدى. جاڭارتىلعان ۇكىمەت جۇمىسىنا كىرىستى. قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ اپپاراتى جاساقتالدى. كوپ ۇزاماي قازاقستان حالقى كەڭەسىنىڭ قۇرامى بەكىتىلەدى. قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن كونستيتۋتسيالىق سوت سۋديالارى، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى مەن جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ مۇشەلەرى تاعايىندالادى. وسىلايشا ەلىمىزدىڭ نەگىزگى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارى تولىق جاڭعىرتىلادى. بۇل دا اۋقىمدى رەفورمالارىمىزدىڭ وتە ماڭىزدى بولىگى. ال قازان ايىندا مەن كونستيتۋتسيانىڭ 46-بابىنا سايكەس قازاقستان حالقىنا جولداۋ جاساپ، الداعى جوسپارىمىزدى ايقىندايمىن،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى 31-تامىز بەن 6-قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىزستاندا وتكەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا 74 مەدال جەڭىپ الدى.