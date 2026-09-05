توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ جاڭا قۇرامىن بەكىتتى
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمدەرىمەن:
نۇرجان حاجيمۇرات ۇلى كادجياقباروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
رۋسلان فاتيح ۇلى جاقسىلىقوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
گەننادي يۆانوۆيچ زۋيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ايتا كەتەلىك قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىنىڭ باسشىسى تاعايىندالعان ەدى.