توقايەۆ: قارجىنى كريپتوۆاليۋتاعا اينالدىرىپ، شەتەلگە شىعارۋ جاعدايلارى دا ازايماي تۇر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە جيىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قارجىنى كريپتوۆاليۋتاعا اينالدىرىپ، شەتەلگە شىعارۋ جاعدايلارى دا ازايماي تۇرعانىن ايتتى.
- ءبىز ەلىمىزدى دامىتۋعا ارنالعان قاراجاتتى ءتيىمدى جۇمساۋدىڭ امالىن ىزدەپ قينالامىز. ءبىراق سوعان قاراماستان الەۋمەتتىك سالاعا بولىنگەن تريلليونداعان تەڭگە قارجىنى جىمقىراتىن الاياقتار بار، ءتىپتى، از ەمەس دەپ ايتۋعا بولادى. بۇل - مۇلدە اقىلعا سىيمايتىن جاعداي. مۇنداي كەسەلدى ءتۇپ-تامىرىمەن جويۋ كەرەك. قارجىنى كريپتوۆاليۋتاعا اينالدىرىپ، شەتەلگە شىعارۋ جاعدايلارى دا ازايماي تۇر، ونداي زاڭسىزدىققا توسقاۋىل قويۋ قاجەت. مۇنداي تەرىس احۋال ەكونوميكاعا وراسان زور زاردابىن تيگىزۋدە. تۇپتەپ كەلگەندە، كولەڭكەلى ەكونوميكامەن ءۇزىلدى-كەسىلدى كۇرەسۋ كەرەك. بۇل دا - وتە وزەكتى، اسا ماڭىزدى مىندەت. قارجىلىق مونيتورينگ قىزمەتىنىڭ الدىندا تۇرعان مىندەت بەلگىلى: بۇل - مەملەكەت قارجىسىنىڭ تەك قانا ەل يگىلىگىنە جۇمسالۋىن قاداعالاۋ. وسى ماڭىزدى مىندەتتىڭ ساپالى ىسكە اسۋى سىزدەردىڭ قىزمەتتەرىڭىزگە تىكەلەي بايلانىستى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەت اگەنتتىك قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءتيىمدى ءارى الاڭسىز جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن قاجەتتى جاعداي جاساپ جاتقانىن جەتكىزدى.
- كادرلىق قۇرام ۇلعايىپ، نىعايا ءتۇستى، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قور جاقساردى. جالاقى كوتەرىلدى، باسپانا بەرىلدى، جالپى، كوپتەگەن الەۋمەتتىك ماسەلە شەشىمىن تاپتى. كەرەك بولسا، اگەنتتىك جۇيەسىنە ءۇش گەنەرال شەنىن قوسۋعا بولادى دەپ ويلايمىن. بۇل شەشىم وبلىستاردا جۇمىس ىستەپ جۇرگەن ناعىز ۇزدىك قىزمەتكەرلەردىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ەندى تەك بىلەك سىبانا جۇمىس ىستەۋ كەرەك. ارينە، ناقتى جەتىستىكتەر دە بار. حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق نىعايىپ كەلەدى. ەلىمىز Financial Action Task Force ۇيىمىنىڭ تەكسەرىسىنەن ءساتتى ءوتتى. قازاقستان 2023-جىلدان بەرى «ەگمونت» توبىنىڭ قارجىلىق بارلاۋ بىرلەستىگىندە ەۋرازيا ايماعىنىڭ مۇددەسىن قورعايدى. 20 ءىرى كريپتوبيرجامەن سىندارلى سەرىكتەستىك ورناتىلدى. ەلىمىزدە بلوكچەين-تالداۋمەن اينالىساتىن «كريپتون» ارنايى قۇرىلىمدىق بولىمشەسى اشىلدى. بۇل - ورتالىق ازيا ەلدەرىندە قۇرىلعان وسىنداي العاشقى بولىمشە. بىلتىر قارجىنى قولما-قول اقشاعا اينالدىراتىن 200 گە جۋىق جالعان كومپانيا اشكەرەلەندى. ولاردىڭ زاڭسىز اينالىمداعى قاراجاتى 500 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى. سەكسەننەن استام قىلمىستىق توپ قۇرىقتالدى. 100 دەن استام قارجى پيراميداسى جويىلدى. مۇنىڭ ءبارى ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتا تۇسكەنى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە جيىن وتكىزگەن ەدى.