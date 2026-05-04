توقايەۆ Presight AI- دىڭ قازاقستانداعى سيفرلىق شەشىمدەردى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Presight AI باسقارما ءتوراعاسى توماس پراموتەدحامدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت مەيمانعا ءىلتيپات كورسەتىپ، Presight AI كومپانياسىمەن ىنتىماقتاستىق جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق كاسىپورىننىڭ ەلىمىزدەگى جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى شەشىمدەردى دامىتۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانىنا ريزاشىلىق ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسى ناقتى باستامالاردى ىسكە اسىرۋ ارقىلى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە ايتارلىقتاي الەۋەت بار ەكەنىنە توقتالدى.
توماس پراموتەدحام قاسىم-جومارت توقايەۆقا كومپانيانىڭ «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى القابى» جوباسىنا قاتىسۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن ايتتى. بۇل - جاساندى ينتەللەكت، ەسەپتەۋىش قۋات پەن سيفرلىق سەرۆيس ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدى كوزدەيتىن ارنايى ەكوجۇيە.
سونىمەن قاتار Smart City باستاماسىنا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. مەملەكەت باسشىسى كومپانيانىڭ وسىعان دەيىن استانادا جۇزەگە اسىرعان جوباسى وڭ ناتيجە كورسەتىپ، حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋعا سەپتىگىن تيگىزگەنىن جەتكىزدى. بۇل رەتتە اتالعان شەشىمدى الماتى قالاسىنا ەنگىزۋ پەرسپەكتيۆاسى قاراستىرىلدى.
مەملەكەت باسشىسى توماس پراموتەدحامدى Smart City جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا جانە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن Ⅱدارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
- ماراپات ەلدەر اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا، سونداي-اق زاماناۋي سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا قوسقان ەڭبەگى ءۇشىن تابىستالدى، - دەلىنگەن اقوردا تاراتقان اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ Dubai World Trade Center باسشىلىعىمەن سيفرلىق ەكونوميكانى دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.