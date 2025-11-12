ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:28, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    توقايەۆ پەن پۋتين كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى

    ماسكەۋ. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنى حابارلاندى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    - كەزدەسۋ بارىسىندا ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتىڭ كەڭ كولەمدى ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Путин мен Тоқаев
    Фото: Ақорда

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.

    كەيىننەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ كەلىسسوزى باستالعانى بەلگىلى بولدى.

    ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
