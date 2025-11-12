18:28, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5
توقايەۆ پەن پۋتين كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنى حابارلاندى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتىڭ كەڭ كولەمدى ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
كەيىننەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ كەلىسسوزى باستالعانى بەلگىلى بولدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.