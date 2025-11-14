ق ز
    توقايەۆ پەن ميرزيەيەۆ «تاشكەنت-حۋمو» اۋەجايىندا اڭگىمەلەستى

    تاشكەنت. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى «تاشكەنت-حۋمو» اۋەجايىندا اڭگىمەلەسكەنى ءمالىم بولدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆ قازاق-وزبەك ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعىن ودان ءارى تەرەڭدەتۋ جونىندە پىكىر الماستى.

    ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعانى حابارلاندى.

    سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەنىن جازعان ەدىك.

