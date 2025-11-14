17:30, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
توقايەۆ پەن ميرزيەيەۆ «تاشكەنت-حۋمو» اۋەجايىندا اڭگىمەلەستى
تاشكەنت. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى «تاشكەنت-حۋمو» اۋەجايىندا اڭگىمەلەسكەنى ءمالىم بولدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆ قازاق-وزبەك ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعىن ودان ءارى تەرەڭدەتۋ جونىندە پىكىر الماستى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعانى حابارلاندى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەنىن جازعان ەدىك.