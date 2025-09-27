توقايەۆ ميانما پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى مين اۋن حلاينمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ميانما پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى مين اۋن حلاينمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ميانما وزىندىك مادەنيەتى، بىرەگەي ءداستۇرى بار جانە گەوستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى ەل. قوس مەملەكەت جاھاندىق كولىك باعىتتارىنىڭ توعىسقان تۇسىندا ورنالاسقان.
پرەزيدەنت مەيمانعا قازاقستاننىڭ نەگىزگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرى، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ اياسىنداعى ستراتەگيالىق مىندەتتەرى تۋرالى مالىمەت بەردى.
تاراپتار ەكى ەل ەكونوميكاسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى، كولىك-لوگيستيكا، قارجى، IT جانە سيفرلاندىرۋ سەكىلدى ماڭىزدى سالالاردا ءوزارا ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسىنا توقتالدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ەۋرازيانىڭ باستى ترانزيت تورابى رەتىندە «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» مەگاجوباسىن، سولتۇستىك - وڭتۇستىك جانە ورتا ءدالىز كولىك باعىتتارىن دامىتۋعا بەلسەندى تۇردە اتسالىسىپ جاتىر.
وسىعان وراي كەزدەسۋدە ەكى ەل اراسىنداعى كولىك بايلانىسىن جولعا قويۋدىڭ وزەكتىلىگىنە نازار اۋدارىلدى. بۇل ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مين اۋن حلايندى قازاقستاننىڭ ۇلتارالىق جانە كونفەسسياارالىق ساياساتىمەن تانىستىردى.
اتاپ ايتقاندا، ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان «بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» قاعيداتى، تولەرانتتىلىق ۇستانىمى، سونداي-اق استانادا الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىن وتكىزۋ باستاماسى جونىندە باياندادى.
مين اۋن حلاين قاسىم-جومارت توقايەۆقا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن العىس ايتىپ، ءوزارا مۇددەگە ساي باعىتتار بويىنشا كونسترۋكتيۆتى ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا جانە بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى جاڭا سەرىكتەس: ميانما جايلى 5 سۇراق تۋرالى جازعان ەدىك.