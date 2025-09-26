توقايەۆ: مەنىڭ نەگىزگى ميسسيام - قازىرگى الماعايىپ كەزەڭدە ەلىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى ماقسات-مىندەتتەرى جايىنداعى ويىمەن ءبولىستى.
- مەنىڭ نەگىزگى ميسسيام - قازىرگى الماعايىپ كەزەڭدە ەلىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ەگەمەندىگى مەن تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋ، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋدىڭ بەرىك ىرگەتاسىن قالاۋ. بۇل تۋرالى ۇدايى ايتىپ كەلەمىن. مەنىڭ بارلىق شەشىمدەرىم وسى وزەكتى مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان. سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ - ىرگەلى ءارى ۇزاق پروتسەسس. ونىڭ الەم ەكونوميكاسىنا جاناما اسەرلەرى مەن ىقپالىن مۇقيات زەردەلەپ، انىقتاۋ قاجەت. الايدا بۇل تەحنولوگيالىق ءۇردىس بۇكىل حالىقتار مەن مەملەكەتتەردىڭ كەلەشەگىن ايقىندايدى. بۇل سالادا قاتىپ قالعان قاعيدا جوق. سوندىقتان ءبىز جىلدام قيمىلداپ، ەڭ باتىل شەشىمدەر قابىلداۋدان قورىقپاۋىمىز قاجەت. سوندا عانا ءبىز وزىمىزگە جۇكتەلگەن تاريحي ميسسيانى ورىنداي الامىز، ياعني قالىپتاسىپ جاتقان جاڭا الەمنەن لايىقتى ورنىمىزدى الامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، اتوم سالاسىنىڭ عىلىمي-تەحنولوگيالىق الەۋەتىن كۇشەيتۋ ىسىندە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزى زور.
- بۇل باعىتتا ءبىز جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزدىك دەپ ايتۋعا بولادى. ماگاتە، بىرىككەن يادرولىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى (رەسەي)، بۇكىلالەمدىك يادرولىق ۋنيۆەرسيتەت (ا ق ش)، ەۋروپالىق يادرولىق زەرتتەۋلەر ورتالىعى (CERN، شۆەيتساريا) جانە باسقا دا تانىمال عىلىمي مەكەمەلەرمەن ءتيىمدى سەرىكتەستىك جولعا قويىلدى. عالىمدارىمىز تەرمويادرولىق سينتەز، يادرولىق ماتەريالتانۋ، رادياتسيالىق تەحنولوگيا سالالارىنداعى جاھاندىق عىلىمي جوبالارعا اتسالىسۋدا. مۇنداي حالىقارالىق ماڭىزدى باستامالارعا قاتىسۋ ءبىزدىڭ يادرولىق عىلىمنىڭ الەۋەتىن كورسەتىپ قانا قويمايدى، سونىمەن بىرگە ينۆەستيتسيا تارتۋعا، بىرەگەي تەحنولوگيا مەن ءبىلىم ترانسفەرىنە سەپتىگىن تيگىزەدى. ۇكىمەت يادرولىق عىلىم سالاسىنداعى حالىقارالىق ارىپتەستىكتى كۇشەيتە ءتۇسۋى كەرەك. سونداي-اق قازاقستاننىڭ كوپجاقتى زەرتتەۋ جۇمىستارىنا قاتىسۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋعا ءتيىس. اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك اتوم عىلىمىن دامىتۋ ءۇشىن ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان عىلىمي-تەحنيكالىق باعدارلاما ازىرلەۋى كەرەك. قۇجاتتا ونى قارجىلاندىرۋدىڭ ناقتى جولدارى كورسەتىلۋگە ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت اباي وبلىسىندا ا ە س سالۋ پەرسپەكتيۆاسىن ەسكەرۋ كەرەك ەكەنىن جەتكىزدى.