توقايەۆ ەلىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋىنە بوگەت بولاتىن كەدەرگىلەردى اتادى
استانا. KAZINFORM - ازاماتتارىمىز جاڭا داۋىردە قۇقىقتىق ساۋاتسىزدىق، الەۋمەتتىك ماسىلدىق، ءجونسىز ءسوز بەن ورىنسىز سىننىڭ ەش پايداسى جوق ەكەنىن ءبىلۋى قاجەت.
بۇل تۋرالى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىزدىڭ قالاعانىمىزداي جەدەل بولماسا دا، ەلىمىز عىلىمدى، وزىق سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا دەن قويىپ، يننوۆاتسيالىق وركەندەۋ جولىنا باعىت الدى. ءبىز الەۋمەتتىك مەملەكەت رەتىندە ازاماتتاردىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋعا ءاردايىم باسا ءمان بەرەمىز. ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت، سپورت جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا سالاسىن جان-جاقتى دامىتۋعا ايرىقشا نازار اۋدارامىز،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت ماقساتشىل، تاباندى، ەڭبەكقور ادامدارعا ءاردايىم قولايلى جاعداي جاسايدى.
- ءبىز جاستارعا ەڭبەك پەن ءتارتىپتىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن ءتۇسىندىرۋىمىز كەرەك. سەبەبى، بۇل -تابىسقا جەتۋدىڭ كوزى. ازاماتتارىمىز جاڭا داۋىردە قۇقىقتىق ساۋاتسىزدىق، الەۋمەتتىك ماسىلدىق، ءجونسىز ءسوز بەن ورىنسىز سىننىڭ ەش پايداسى جوق ەكەنىن ءبىلۋى قاجەت. مۇنىڭ ءبارى -ەلىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋىنە بوگەت بولاتىن كەدەرگىلەر. ساليقالى ۇلتتىق سانا-سەزىمدى قالىپتاستىرۋ ىسىنە ايرىقشا ءمان بەرۋ كەرەك. مەن بۇل تۋرالى تامىز كونفەرەنتسياسىندا ارنايى ايتتىم. ەندى وسى ماسەلەگە قۇرىلتاي قابىرعاسىندا قايتا ورالعاندى ءجون كورىپ وتىرمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سەسسيا بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قۇرىلتاي بيلىك جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتاتىنىن اتاپ ءوتتى.