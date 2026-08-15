توقايەۆ ليحتەنشتەينمەن دوستىق قارىم-قاتىناستى جوعارى باعالايتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ليحتەنشتەيننىڭ تاق مۇراگەرىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تاق مۇراگەرى ءالويزدى ليحتەنشتەين كنيازدىگىنىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- قازاقستان ليحتەنشتەينمەن كوپ جىلعى دوستىق قارىم- قاتىناستى جانە ءوزارا قۇرمەتتى جوعارى باعالايدى. ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعىمىز ەكى ەل حالىقتارىنىڭ يگىلىگى جولىندا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تاق مۇراگەرى ءالويزدىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس كنيازدىك حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
پرەزيدەنت ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
مەملەكەت باسشىسى ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديگە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
— پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا ءۇندىستاننىڭ حالىقارالىق قاتىناستارداعى ورنى ەلەۋلى ەكەنىن، سونداي-اق ۇلكەن ەكونوميكالىق جەتىستىككە جەتىپ، زور عىلىمي-تەحنيكالىق الەۋەتكە يە بولىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن جوعارى باعالاپ، ءتۇرلى سالادا ءوزارا ىقپالداستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە مول مۇمكىندىك بار ەكەنىنە نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ نارەندرا موديدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ءۇندىستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت پاكىستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولداعان بولاتىن.