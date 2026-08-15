KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ ليحتەنشتەينمەن دوستىق قارىم-قاتىناستى جوعارى باعالايتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ليحتەنشتەيننىڭ تاق مۇراگەرىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Тоқаев Лихтенштейнмен достық қарым-қатынасты жоғары бағалайтынын айтты
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تاق مۇراگەرى ءالويزدى ليحتەنشتەين كنيازدىگىنىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    - قازاقستان ليحتەنشتەينمەن كوپ جىلعى دوستىق قارىم- قاتىناستى جانە ءوزارا قۇرمەتتى جوعارى باعالايدى. ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعىمىز ەكى ەل حالىقتارىنىڭ يگىلىگى جولىندا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تاق مۇراگەرى ءالويزدىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس كنيازدىك حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    پرەزيدەنت ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى

     مەملەكەت باسشىسى ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديگە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    — پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا ءۇندىستاننىڭ حالىقارالىق قاتىناستارداعى ورنى ەلەۋلى ەكەنىن، سونداي-اق ۇلكەن ەكونوميكالىق جەتىستىككە جەتىپ، زور عىلىمي-تەحنيكالىق الەۋەتكە يە بولىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن جوعارى باعالاپ، ءتۇرلى سالادا ءوزارا ىقپالداستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە مول مۇمكىندىك بار ەكەنىنە نازار اۋداردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ نارەندرا موديدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ءۇندىستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنت پاكىستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولداعان بولاتىن.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور