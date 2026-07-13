توقايەۆ ۇكىمەتكە الەۋمەتتىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق نىساندار سالۋدى جەدەلدەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بيىلعى قاڭتار- ماۋسىم ايلارىنداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى تۋرالى ەسەپتى تىڭداپ، ەكونوميكانى ودان ءارى ءارتاراپتاندىرۋ جوسپارىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ءبىرىنشى جارتىجىلدىق قورىتىندىسى بويىنشا ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 4,1 پايىزعا وسكەنىن باياندادى. ەكونوميكا قۇرىلىمىنداعى وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ۇلەسى - 9,8 پايىزعا، كولىك سالاسى - 7,1 پايىزعا، قۇرىلىس 15,2 پايىزعا ارتتى. سونداي-اق ساۋدا-ساتتىقتا - 5,7 پايىز، اۋىل شارۋاشىلىعىندا - 4,4 پايىز جانە بايلانىس قىزمەتىندە 4,3 پايىز ءوسىم تىركەلدى. نەگىزگى كاپيتالعا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 9,5 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى، سونىڭ ىشىندە جەكە ينۆەستيتسيا 21,4 پايىزعا ۇلعايدى.
ولجاس بەكتەنوۆ ۇلتتىق ەكونوميكا قۇرىلىمىن نىعايتۋ جونىندە ەسەپ بەردى. بيىل وڭدەۋ سەكتورىندا 1,7 تريلليون تەڭگەگە 200 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە قوسىلىپ، 17 مىڭ جۇمىس ورنى اشىلادى. ۇكىمەت باسشىسى ءىرى اۆتوجول جوبالارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى، استانا قالاسىنداعى ەكىنشى اۋەجايدىڭ قۇرىلىسىن جانە Tarlan Astana كولىك جۇيەسىنىڭ كەلەسى كەزەڭىن جوسپارلاۋ تۋرالى ايتتى. پايدالانۋعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇي كولەمى 20 ميلليون شارشى مەترگە جەتپەك. اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى ءوندىرىس كورسەتكىشى 15 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، ەگىستىك القاپتارى 23,8 ميلليون گەكتارعا دەيىن ۇلعايدى. شارۋالاردى قولداۋعا 1 تريلليون تەڭگە ءبولىندى. بۇل رەتتە بيۋدجەتتىڭ ءار تەڭگەسى 6,5 تەڭگە جەكە ينۆەستيتسيا تارتۋعا سەپتىگىن تيگىزدى.
مەملەكەت باسشىسىنا حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى جانە ينفلياتسيانى تومەندەتۋ شارالارى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. ماۋسىم ايىندا جىلدىق ينفلياتسيا دەڭگەيى 10,3 پايىزدى قۇرادى.
پرەزيدەنتكە الەۋمەتتىك جانە كوشى-قون ساياساتىن جەتىلدىرۋ ناتيجەلەرى تۋرالى باياندالدى، سونداي- اق جۇمىسقا ورنالاسۋعا ىنتالاندىرۋ ارقىلى الەۋمەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ تاسىلدەرى تانىستىرىلدى. كەيبىر الەۋمەتتىك تولەمدەردى وڭتايلاندىرۋ ناتيجەسىندە جىلىنا 800 ميلليارد تەڭگەدەن اسا قارجى ۇنەمدەلەدى.
كەزدەسۋدە جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق ماسەلەسىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. وتكەن ماۋسىمنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بەس جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى اسا جوعارى تاۋەكەلدىڭ «قىزىل» ايماعىنان شىعارىلىپ، ءۇش ج ە و «جاسىل» ايماققا اۋىستىرىلدى. بيىلعى جوندەۋ جۇمىستارى 9 ەنەرگيا بلوگىن، 55 قازاندىقتى جانە 51 تۋربينانى قامتيدى. اتالعان ماقساتقا 384 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا جىل سوڭىنا دەيىن 12 مىڭ شاقىرىم ينجەنەرلىك جەلى جوندەلەدى.
پرەزيدەنتكە سيفرلاندىرۋ جانە ۇلتتىق ءاى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋى تۋرالى مالىمەت ۇسىنىلدى. ولجاس بەكتەنوۆ «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى القابى» جوباسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا الەمدىك ءىت كوشباسشىلارىمەن بىرگە قۋاتى 250 م ۆت بولاتىن ينفراقۇرىلىم جاساقتالاتىنىن ايتتى. شەتەلدەن تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 10 ميلليارد دوللاردان استى.
مەملەكەت باسشىسىنا تۋريزم ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ جايىندا ەسەپ بەرىلدى. الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋ تۋريزم سالاسىنىڭ ءى ج ءو قۇرىلىمىنداعى ۇلەسىن ارتتىرادى. Almaty SuperSki جوباسىنىڭ قۇرىلىسى جاندانا ءتۇستى: 60 شاقىرىم تراسسا قۇرىلىسى اياقتالعاندا تاۋلىگىنە 10 مىڭ ادامعا دەيىن قىزمەت كورسەتۋگە مۇمكىندىك تۋادى. نىساندى پايدالانۋعا بەرۋ 2028 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنا جوسپارلانعان. ەلىمىز «بولاشاق ويىندارى-2026» جارىستارىن وتكىزۋگە دايىن.
مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسياعا ساي قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى حاباردار بولدى. زاڭنامانى اتا زاڭعا سايكەستەندىرۋ، «ادىلەتتى قازاقستان» جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتتارىن نىعايتۋ، الەۋمەتتىك ساياساتتى جەتىلدىرۋ، الاتاۋ قالاسىن قارقىندى دامىتۋ ءۇشىن قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستىرۋ، سونداي-اق «تازا قازاقستان» باستاماسىن ىلگەرىلەتۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدى وركەندەتۋ باعىتىنداعى جۇيەلى قادامداردى جالعاستىرۋدى تاپسىردى. ۇكىمەتكە الەۋمەتتىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق نىساندار سالۋعا ارنالعان اۋقىمدى باعدارلامانى قولعا الۋ مىندەتى جۇكتەلدى. بۇل باستاما ەل ازاماتتارىنىڭ تۇرمىس ساپاسىن ايتارلىقتاي جاقسارتۋعا ءتيىس. زاماناۋي دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارىن سالۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.