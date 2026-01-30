توقايەۆ ۇكىمەتكە ەرىكتىلەر ءىسىن دامىتۋدى كوزدەيتىن جاڭا قۇجات ازىرلەۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە ەرىكتىلەر ءىسىن دامىتۋ بويىنشا 2030-جىلعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن جاڭا مازمۇندى قۇجات ازىرلەۋدى تاپسىردى.
«ۆولونتەرلىكتى دامىتۋ ءۇشىن مەملەكەت دەڭگەيىندەگى جاڭا جۇيەلى شارالار قاجەت.
بيىل ەرىكتىلەر ءىسىن دامىتۋعا ارنالعان ءۇش جىلدىق جول كارتاسىن ىسكە اسىرۋ مەرزىمى اياقتالادى. سوندىقتان ۇكىمەت 2030 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن جاڭا مازمۇندى قۇجات ازىرلەگەنى ءجون.
بۇعان دەيىن قابىلدانعان شارالاردىڭ تيىمدىلىگىنە باعا بەرۋ جانە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىنە ساي ۆولونتەرلىك قوزعالىستى نىعايتۋ ءۇشىن قوسىمشا ىنتالاندىرۋ تەتىكتەرىن قاراستىرۋ ماڭىزدى».
پرەزيدەنت: «بيزنەس وكىلدەرى كورپوراتيۆتىك ۆولونتەرلىك قىزمەتكە نازار اۋدارىپ، وسى باعىتتاعى جوبالارعا بارىنشا قولداۋ كورسەتۋى كەرەك»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قازىر ەلىمىزدەگى ۆولونتەرلەردىڭ سانى 300 مىڭعا جەتتى.