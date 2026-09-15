توقايەۆ: كورەيانىڭ قازاقستانعا سالعان ينۆەستيتسياسى 12 ميلليارد دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاق-كورەي دوڭگەلەك ۇستەلىنىڭ اشىلۋىندا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قازاقستان مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرى باس قوسقان جيىننىڭ قاتىسۋشىلارىنا ءىلتيپات ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سوڭعى وتىز جىلدا استانا مەن سەۋل اراسىندا ءوزارا قۇرمەتكە، سەنىمگە جانە شىنايى دوستىققا نەگىزدەلگەن بەرىك قارىم-قاتىناس ورناعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان سەرىكتەستىكتىڭ ىرگەسىن بەلسەندى ساياسي ديالوگ پەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ جولىنداعى ورتاق ۇستانىم بەكەمدەي ءتۇستى.
- بۇگىندە كورەيا قازاقستاننىڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ قاتارىنا كىرەدى. كورەيالىق كومپانيالاردىڭ ءبىزدىڭ ەلدەگى ناتيجەلى قىزمەتىن جوعارى باعالايمىز ءارى بۇل وڭ ءۇردىستى نىعايتا بەرەمىز. كورەي بيزنەسمەندەرى ينۆەستيتسيا ماسەلەسىندە اناعۇرلىم شيراق ءارى باتىل قيمىلدايتىنىن، جوعارى ادامگەرشىلىگىمەن، قازاقستانعا دەگەن سىيلاستىعىمەن ەرەكشەلەنەتىنىن ۇنەمى ايتىپ جۇرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم- جومارت توقايەۆ وتكەن جىلى ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى 3 ميلليارد دوللاردان اسقانىنا نازار اۋداردى. پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، ۇكىمەتتەر مەن كومپانيالار كۇش-جىگەر بىرىكتىرسە، بۇل كورسەتكىشتى ەسەلەي تۇسۋگە بولادى.
- كورەيا قازاقستانعا 12 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا قۇيدى. ەلىمىزدە Samsung ،Kia، Hyundai ،Lotte ،Doosan Enerbility ،Shinhan Bank سەكىلدى كورەي كاپيتالىنىڭ ۇلەسى بار مىڭنان اسا كومپانيا جۇمىس ىستەيدى. ءبىز قارىم-قاتىناسىمىزدى مۇلدەم جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، دوستىق ءارى سەرىكتەستىك بايلانىستاردى بارىنشا نىعايتۋعا نيەتتىمىز. بۇگىنگى ساپار وسىعان دەيىنگى جەتىستىكتەرىمىزدى تۇيىندەپ، ءوزارا ىقپالداستىققا تىڭ سەرپىن بەرۋگە ورايلى مۇمكىندىك بەرىپ وتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتار پرەزيدەنت لي چجە مەڭنىڭ جاڭا ونەركاسىپ ستراتەگياسىنىڭ، سونىڭ ىشىندە Three Mega Projects جانە Seven Major SEED initiative سەكىلدى باستامالاردىڭ ىسكە اسۋ بارىسىن اسقان قىزىعۋشىلىقپەن باقىلاپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
بۇدان كەيىن پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق جاڭعىرۋ ستراتەگياسىنا ەگجەي-تەگجەيلى توقتالىپ، قازاق-كورەي قارىم-قاتىناسىن ودان ءارى ىلگەرىلەتەتىن باسىم باعىتتاردى اتادى.
- ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىقپالداستىق ەكونوميكالىق سەرىكتەستىگىمىزدىڭ بەرىك نەگىزىنە اينالدى. بۇگىندە ورتاق پورتفەلدە اۆتوموبيل قۇراستىرۋ، ماشينا جاساۋ، مەتاللۋرگيا جانە باسقا دا سالالاردى قامتيتىن 51 بىرلەسكەن جوبا بار. ولاردىڭ جالپى قۇنى 4 ميلليارد دوللاردان اسادى. كورەيالىق كومپانيالاردىڭ تاجىريبەسى قازاقستاننىڭ باسەكەگە قابىلەتتى ءارى سەنىمدى ءوندىرىس الاڭى ەكەنىن انىق دالەلدەدى. بىلتىر ەلىمىزدە 170 مىڭعا جۋىق اۆتوموبيل شىعارىلدى. بۇل - ۇلتتىق دەڭگەيدەگى رەكورد. ونىڭ باسىم بولىگى Hyundai جانە Kia كومپانيالارىنا تيەسىلى. ەلىمىزدە اتالعان اۆتوبرەندتەردىڭ جەڭىل جانە جۇك كولىكتەرى، اۆتوبۋستارى قۇراستىرىلادى. بۇدان بولەك، قازاقستاندا كورەيالىق تۇرمىستىق تەحنيكا ءوندىرىسى وركەندەپ كەلەدى. قازىرگى كەزدە Samsung تۇرمىستىق تەحنيكالارى جەرگىلىكتى زاۋىتتاردا وندىرىلەدى. وسىلايشا، كورەيالىق كومپانيالار ەلىمىزگە كوپتەپ كەلە باستادى. ماقساتىمىز - تولىقتاي ينتەگراتسيالانعان، ياعني، بولشەكتەردىڭ، وزىق ماتەريالداردىڭ، ەلەكتر قۇرال-جابدىقتارى مەن ەلەكترونيكانىڭ جەرگىلىكتى ءوندىرىسىن تۇگەل قامتيتىن، كەڭ اۋقىمدى ەۋرازيا نارىعىنا قىزمەت كورسەتە الاتىن ونەركاسىپ ەكوجۇيەسىن قۇرۋ. كورەيالىق كومپانيالاردى وسى مۇمكىندىكتى پايدالانىپ، قازاقستاننان ءوندىرىس ورىندارىن اشۋعا شاقىرامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قۇرىلىس جانە قالا دامۋى ىنتىماقتاستىقتىڭ تاعى ءبىر پەرسپەكتيۆتى باعىتى رەتىندە اتالدى.
- ءسىزدىڭ ەل قۇرىلىس، ينجينيرينگ جانە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ سالالارىندا الەمدىك دەڭگەيدەگى تاجىريبەگە يە. كورەيالىق كومپانيالار كۇردەلى جوبالاردى تەز، ساپالى ءارى وزىق تەحنولوگيالار ارقىلى ىسكە اسىرۋىمەن تانىمال. قازىرگى تاڭدا قازاقستان ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە قادام باستى. ءبىز كولىك، كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ينفراقۇرىلىمىنان باستاپ تۇرعىن ءۇي جانە الەۋمەتتىك نىساندارعا دەيىنگى بارلىق باعىتتا قۇرىلىس قارقىنىن جانداندىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. مۇنى پرەزيدەنت لاۋازىمىنداعى باسىم مىندەتتەرىمنىڭ ءبىرى دەپ سانايمىن. ماقساتىمىز - قازاقستاندى الىپ قۇرىلىس الاڭىنا اينالدىرۋ. اۋرۋحانا، بالالاردىڭ وڭالتۋ ورتالىعى، كوپبەيىندى مەديتسينا مەكەمەلەرى، زاماناۋي مەكتەپتەر، سپورت عيماراتتارى سەكىلدى الەۋمەتتىك نىساندار مەن كولىك ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋگە ەرەكشە ءمان بەرەمىز. بۇل - كورەيالىق كورپوراتسيالارعا تىڭ مۇمكىندىك. ولار قازاقستانداعى اۋقىمدى جوبالارعا بەلسەنە اتسالىسادى دەپ ويلايمىز. ۇكىمەتىمىز ءوزارا ءتيىمدى شارتتار نەگىزىندە جاڭا كاسىپورىندار قۇرۋعا جانە ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان وسى تەكتەس ءىرى جوبالاردىڭ ناقتى ءتىزىمىن جاساقتايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيانىڭ ءبىرقاتار ازاماتىن ماراپاتتادى.
توقايەۆ پەن پان گي مۋن ب ۇ ۇ رەفورماسى تۋرالى پىكىر الماستى.