توقايەۆ كورەياعا قازاقستانداعى سيرەك مەتالدار جوبالارىنا ينۆەستيتسيا سالۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» بيزنەس-سامميتىندە اسا ماڭىزدى ماتەريالدار سالاسىنداعى سەرىكتەستىككە نازار اۋدارىپ، قازاقستان مينەرالدار مەن سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار كەنىنە باي ەكەنىن ايتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- ءبىز كورەي ۇكىمەتى ستراتەگيالىق باسىمدىققا يە رەسۋرستار دەپ تانىعان مىس، حروم، تيتان جانە باسقا دا ەلەمەنتتەردى وندىرەمىز. ال كورەيانىڭ وزىق تەحنولوگيانى وركەندەتۋدە مول تاجىريبەسى بار. وسىنى ەسكەرىپ، گەولوگيالىق بارلاۋ، كەن يگەرۋ، اسا ماڭىزدى ماتەريالداردى تەرەڭ وڭدەۋگە قاتىستى تولىق سيكلدى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ءتىزىمىن جاساقتاۋدى ۇسىنامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت كولىك بايلانىسىن كەڭەيتۋ ماسەلەسىن وتە وزەكتى دەپ سانايدى. وسى ورايدا، ورتالىق ازيانىڭ گەوگرافيالىق تۇرعىدان وڭتايلى ورنالاسۋى تۇتاس ەۋرازيانىڭ كولىك-لوگيستيكا جۇيەسىن نىعايتۋعا مول مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇل ىستە ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىنىڭ ماڭىزى زور. ونىڭ باسىم بولىگى قازاقستان اۋماعىمەن وتەدى. بۇگىندە ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى قۇرلىق ارقىلى تاسىمالدىڭ 85 پايىزعا جۋىعى اتالعان باعدارعا تيەسىلى. وتكەن جىلى ورتا ءدالىز بويىمەن كونتەينەرلىك تاسىمال كولەمى 36 پايىزعا كوبەيدى. بيىلعى 8 ايدا 18 پايىز شاماسىندا ايتارلىقتاي ءوسىم كوسەتتى. الداعى ەكى جىلدا باعداردىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن 6 ميلليون توننادان 10 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. كورەي كومپانيالارى وسى باعىت بويىنداعى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىلگەرىلەتۋگە اتسالىسا الادى. قازاقستان ۇكىمەتى كورەي سەرىكتەستەرىمىزگە ارنالعان ينۆەستيتسيالىق جوبالار پورتفەلىن جاساقتاۋدا، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن قازاقستانعا ورتالىق ازياداعى شەتەلدىك ينۆەستيتسيانىڭ 70 پايىزىنا جۋىعى تيەسىلى ەكەنىن جازدىق.