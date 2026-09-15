توقايەۆ كورەيا بيزنەسىن قازاقستانعا ينۆەستيتسيا سالۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاق-كورەي دوڭگەلەك ۇستەلىنىڭ اشىلۋىندا ادام كاپيتالىن دامىتۋدىڭ ماڭىزىنا باسا ءمان بەرەتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن كورەيا ۋنيۆەرسيتەتتەرى 230 دان اسا كەلىسىم جاساسىپ، اكادەميالىق بايلانىستى كەڭەيتە ءتۇستى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىككە مۇمكىندىك مول دەپ سانايدى. اسىرەسە، مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىم، فارماتسيەۆتيكا، بيوتەحنولوگيا جانە مەديتسينالىق قۇرىلعى ءوندىرىسى باسىم باعىتتار رەتىندە اتالدى.
پرەزيدەنت ءسوز سوڭىندا ونداعان جىلدار بۇرىن كورەيا ەكونوميكانىڭ باستى سالالارى بويىنشا الەمدە كوش باستاپ، سونى سەرپىلىس جاساعانىنا نازار اۋداردى.
- قازىر قازاقستان تۇبەگەيلى ەكونوميكالىق جاڭعىرۋ كەزەڭىنە قادام باستى. جاڭا سالالاردى، تەحنولوگيانى، زەرتتەۋ الەۋەتى مەن ادام كاپيتالىن دامىتۋعا كۇش سالىپ جاتىرمىز. بۇگىنگى كەزدەسۋ جانە قول قويىلعان كەلىسىمدەر اناعۇرلىم اۋقىمدى سەرىكتەستىككە تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن. كورەيا بيزنەسىن قازاقستانعا بەلسەندى ينۆەستيتسيا قۇيۋعا شاقىرامىن. قازاقستان ۇكىمەتى كورەيا كاسىپكەرلەرىنىڭ ەلىمىزدەگى ءاربىر پايدالى باستاماسىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
جيىن بارىسىندا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى حان سون سۋك، قازاقستان-كورەيا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ كورەي تاراپىنان تەڭ ءتوراعاسى يۋن دجين شيك، قازاقستان-كورەيا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ تەڭ ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ، Samsung Electronics كومپانياسىنىڭ اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجو سونگ چجە، Shinhan Financial Group ءتوراعاسى چجين وك-دون، CONTEC Co Ltd كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە باس ديرەكتورى لي سۋنگ حي، سونداي-اق كورەيانىڭ گەولوگيالىق جانە مينەرالدى رەسۋرستار ينستيتۋتىنىڭ (KIGAM) پرەزيدەنتى كۆون ي كيۋن ءسوز سويلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيانىڭ ءبىرقاتار ازاماتىن ماراپاتتادى.
توقايەۆ پەن پان گي مۋن ب ۇ ۇ رەفورماسى تۋرالى پىكىر الماستى.