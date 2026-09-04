توقايەۆ ەكولوگيا سالاسىنا جاڭا ستراتەگيالىق مىندەتتەر جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى الىبەك قۋانتىروۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- كەزدەسۋدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مينيسترلىكتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىن ايقىنداپ، ورمان قورىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋدى، ۇلتتىق پاركتەر ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدى، قالدىقتاردى وڭدەۋ ەسەبىنەن تۇيىق سيكلدى ەكونوميكا قالىپتاستىرۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا قالدىقتاردى ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتاتىن زاۋىت سالىپ، بۇل ءىستى باسقا وڭىرلەردە دە جالعاستىرۋ كەلەشەگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سونداي-اق ەكولوگيالىق مادەنيەتتى ارتتىرۋ مەن «تازا قازاقستان» باستاماسىن ارى قاراي ءتيىمدى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا ءمان بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە الىبەك قۋانتىروۆ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالعانى بەلگىلى بولدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياقتالعان لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتتى ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالعانىن جازعان ەدىك.