توقايەۆ: كاپيتالدىڭ زاڭسىز سىرتقا كەتۋى ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرەدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە وتكەن جيىندا ايتتى.
- جاڭا سالىق ساياساتى كۇشىنە ەنگەلى بەرى ناقتى اينالىمدى جاسىرۋ ءۇشىن قولما-قول تولەم كولەمىنىڭ ارتقانى تۋرالى مالىمەتتەر كەلىپ ءتۇستى. بولشەك ساۋدامەن اينالىساتىن ساۋداگەرلەر تاۋاردىڭ اقىسىن قولما-قول اقشامەن نەمەسە اۋدارىم ارقىلى تولەگەنىنە قاراي سالىق سوماسىن شەگەرىپ، ەكى ءتۇرلى باعا ايتا باستادى. بۇعان، ارينە، كوز جۇما قاراۋعا بولمايدى. ويتكەنى مۇنداي ارەكەتتەر مەملەكەتتىڭ سالىقتى اكىمشىلەندىرۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ باعىتىنداعى ەڭبەگىن زايا كەتىرەدى. كىرىستى جىلىستاتۋ جانە كاپيتالدى استىرتىن كريپتوپەراتسيالار ارقىلى زاڭسىز شىعارۋ پروبلەماعا اينالدى. بۇگىنگە دەيىن 62 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى اينالىمى بار 130 زاڭسىز كريپتوالماسۋ قىزمەتى جويىلدى. وسى ىستەردىڭ اياسىندا 2,6 ميلليارد تەڭگەنىڭ مۇلكىنە تىيىم سالىندى. بۇدان بولەك، الەۋمەتتىك جەلىلەردە اقشانى كريپتوعا ايىرباستاۋ جارناماسى تىيىلماي تۇر. دەمەك، ماسەلە تۇبەگەيلى شەشىمىن تاپپاعان. حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باعالاۋىنشا، ەلىمىز سىرتقا شىعارىلعان كاپيتالدىڭ كولەمى جاعىنان «كوش باستاپ تۇرعان مەملەكەتتەردىڭ» ءبىرى. ال وسىنداي قىلمىس ءۇشىن سوتتالعاندار جوققا ءتان. كاپيتالدىڭ زاڭسىز سىرتقا كەتۋى ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگىمىزگە تىكەلەي قاتەر توندىرەدى. اگەنتتىك اتالعان ماسەلەلەر بويىنشا ناقتى ۇسىنىس ەنگىزسىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قارجىنى كريپتوۆاليۋتاعا اينالدىرىپ، شەتەلگە شىعارۋ جاعدايلارى دا ازايماي تۇرعانىن ايتقان ەدى.