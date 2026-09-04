توقايەۆ دجوردجا مەلونيدى يتاليا ۇكىمەتىنىڭ تاريحي جەتىستىگىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ يتاليا پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجا مەلونيدى يتاليا رەسپۋبليكاسىنىڭ تاريحىنداعى ەڭ ۇزاق ۋاقىت قىزمەت اتقارعان ۇكىمەتتىڭ قۇرىلۋىمەن قۇتتىقتادى.
- يتاليا رەسپۋبليكاسىنىڭ تاريحىنداعى ەڭ ۇزاق ۋاقىت قىزمەت اتقارعان ۇكىمەتتىڭ قۇرىلۋىنا بايلانىستى پرەمەر-مينيستر دجوردجا مەلونيدى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. ونىڭ پاراساتتى ءارى باتىل باسشىلىعى، يتاليانىڭ ۇلتتىق مۇددەلەرى مەن ابىرويىن قورعاۋعا دەگەن بەرىك ۇستانىمى ەل ەكونوميكاسىنىڭ تۇراقتى دامۋىنا جانە حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتتى. قازاقستان مەن يتاليا اراسىنداعى دوستىق پەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا قوسقان جەكە ۇلەسىن جوعارى باعالايمىن. الداعى ۋاقىتتا دا تىعىز ىنتىماقتاستىعىمىزدى جالعاستىرۋعا نيەتتىمىن. پرەمەر-مينيستر مەلونيگە جوعارى مەملەكەتتىك قىزمەتىندە تولاعاي تابىس، ال يتاليا حالقىنا ودان ءارى وركەندەۋ مەن ىلگەرىلەۋ تىلەيمىن، - دەپ جازدى پرەزيدەنت ح الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
ايتا كەتەيىك، 4-قىركۇيەكتە دجوردجا مەلوني باسقاراتىن يتاليا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەگەنىنە 1413 كۇن تولىپ، سيلۆيو بەرلۋسكونيدىڭ ەكىنشى ۇكىمەتىنىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىنەن اسىپ تۇسكەنى بەلگىلى بولدى. وسىلايشا مەلوني ۇكىمەتى يتاليادا بيلىك باسىندا بولۋ مەرزىمى بويىنشا رەكورد ورناتتى.
دجوردجا مەلوني ۇكىمەتى 2022-جىلعى 22-قازاندا انت قابىلداعان. بۇعان دەيىنگى رەكورد سيلۆيو بەرلۋسكونيدىڭ ەكىنشى ۇكىمەتىنە تيەسىلى ەدى. ول 2001-جىلعى ماۋسىمنان 2005-جىلعى ساۋىرگە دەيىن، ياعني 1412 كۇن بيلىك ەتتى.
ەسكە سالساق، بىلتىر مامىر ايىندا ەلوردادا وتكەن «يتاليا - قازاقستان» ىسكەرلىك فورۋمىندا ەكى ەلدىڭ ۇيىمدارى جالپى سوماسى 180 ميلليون ەۋرو بولاتىن 10 مەموراندۋمعا قول قويدى.
يتاليا پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجا مەلوني مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەڭ سىندارلى كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى دەپ اتادى.