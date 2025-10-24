توقايەۆ: جاس كاسىپكەرلەر، عالىمدار، ينجەنەرلەر، IT- ماماندار قازاقستاننىڭ جاڭا ەليتاسىن قالىپتاستىرۋدا
استانا. KAZINFORM - جاس كاسىپكەرلەر، عالىمدار، ينجەنەرلەر، IT- ماماندار قازاقستاننىڭ جاڭا ەليتاسىن قالىپتاستىرۋدا. بۇل پىكىردى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- Higgsfield AI ستارتاپى - بيىلعى ايتۋلى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى. ونى قازاقستاننىڭ العاشقى «سىڭارءمۇيىز» ستارتاپى دەۋگە بولادى. ادەتتە جاھاندىق نارىقتا ءبىر ميلليارد دوللارعا نەمەسە ودان دا قىمباتقا باعالانعان كومپانيالاردى وسىلاي اتايدى.
بۇل بىرەگەي جوبانىڭ نەگىزى Astana Hub الاڭىندا قالانعان بولاتىن. مۇنى ماتەماتيكا جانە فيزيكا پاندەرىنەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى حالىقارالىق وليمپيادا جەڭىمپازدارى، دارىندى ەنتۋزياستار جاسادى. وسىنداي مىقتى ازاماتتار - ەلىمىزدىڭ كەلەشەگى.
جاس كاسىپكەرلەر، عالىمدار، ينجەنەرلەر، IT- ماماندار قازاقستاننىڭ جاڭا ەليتاسىن قالىپتاستىرۋدا. ال جاڭاشىلدىق - ۇلتتىق سيپاتىمىزدىڭ ماڭىزدى قىرىنا اينالدى. دەمەك، مەملەكەت قولداۋ كورسەتسە، ءبىلىمدى، ەڭبەكقور بالالارىمىز بەن نەمەرەلەرىمىز الەمدىك نارىقتا سۇرانىسقا يە جوعارى تەحنولوگيالىق ونىمدەر جاساي الادى.
الايدا ءبىرلى-جارىم تابىسقا توقمەيىلسۋگە بولمايدى. سوندىقتان سوندىقتان ۇكىمەتكە كەلەشەگىنەن ءۇمىت كۇتتىرەتىن وتاندىق ستارتاپتاردىڭ نارىقتا لايىقتى ورنىن تابۋىنا كومەكتەسەتىن زاماناۋي، ءتيىمدى ەكوجۇيە قۇرۋ مىندەتى جۇكتەلدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق قۇرالدار ەلىمىزدى وركەندەتۋ ءۇشىن قىزمەت ەتۋگە ءتيىس ەكەنىن جەتكىزدى.
«قازاقستان سيفرلاندىرۋ كورسەتكىشى بويىنشا دۇنيەجۇزىلىك يندەكستەردە جوعارى ورىنداردى يەلەنەدى. بۇل، ارينە، قۋانارلىق جاعداي. ءبىراق، ەڭ باستىسى، بولدىق، تولدىق دەۋگە بولمايدى. الەمدەگى ەڭ جوعارى تالاپتارعا ساي كەلەتىن زاماناۋي ەكونوميكانى دامىتۋ ءۇشىن عىلىمي-تەحنيكالىق پروگرەستى ءجىتى باقىلاپ وتىرۋ قاجەت. سوندىقتان ءبىز سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى جان-جاقتى ەنگىزۋدى مەملەكەت دامۋىنىڭ باسىم باعىتى رەتىندە بەلگىلەدىك.
قازاقستاننىڭ جاھاندىق وزىق ۇردىستەردەن كەيىن قالۋىنا بولمايدى. ايتپەسە، زامانا كوشىنە ىلەسە المايمىز. ال ونىڭ سالدارى وسكەلەڭ ۇرپاققا ءتيۋى مۇمكىن.
جۇمىس باستالدى. العاشقى ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. «قازاقتەلەكوم» بازاسىندا تاعى ءبىر سۋپەركومپيۋتەر جۇمىس ىستەپ تۇر. AI Sana باعدارلاماسى جانە اۋقىمدى Alatau City جوباسى قولعا الىندى. اتالعان باعىتتاعى اسا ماڭىزدى جۇمىستى زاڭنامالىق تۇرعىدان قامتاماسىز ەتۋ شارالارى قابىلدانىپ جاتىر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، ستراتەگيالىق مىندەتىمىز - قازاقستاندى ءۇش جىل ىشىندە تولىق سيفرلىق ەلگە اينالدىرۋ.
- جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق قۇرالدار ەلىمىزدى وركەندەتۋ ءۇشىن قىزمەت ەتۋگە ءتيىس.
ۋاقىت وزدىرماي، بىلىمگە نەگىزدەلگەن ەكونوميكا قۇرۋعا كىرىسۋ قاجەت. كرەاتيۆ پەن يننوۆاتسيا ءوسىمنىڭ ارقاۋى، ال زياتكەرلىك كاپيتال ەلدىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ وزەگى بولۋعا ءتيىس، - دەپ قوستى پرەزيدەنت.