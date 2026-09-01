توقايەۆ: جاڭا كونستيتۋتسيا ەلىمىزدىڭ ورنىقتى دامۋىنا بەرىك نەگىز قالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى جاھاندىق سىن-قاتەرلەرگە جاۋاپ رەتىندە قازاقستاندا سوڭعى جىلدارى اۋقىمدى ساياسي جانە ەكونوميكالىق رەفورمالار جۇرگىزىلدى.
- 1-شىلدە كۇنى كۇشىنە ەنگەن جاڭا كونستيتۋتسيا ەلىمىزدىڭ ورنىقتى دامۋىنا بەرىك نەگىز قالادى. اتا زاڭ ەرەجەلەرى جاڭا مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن قالىپتاستىردى. بۇل وزگەرىستەر الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا، سونداي-اق ادىلەتتى، وزىق قازاقستاندى قۇرۋعا باعىتتالعان. جاڭا زاڭ شىعارۋشى ورگان - ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي قىزمەتىنە كىرىستى، - دەدى ول.
قاسىم-جومارت توقايەۆ رەفورمالاردىڭ تابىستى جۇزەگە اسۋىنا جانە قۇرىلتاي سايلاۋىنا وراي جىلى لەبىزىن جولداعان مەملەكەتتەر باسشىلارىنا العىس ايتتى.
سونداي-اق قازاقستان تەڭگەرىمدى، سىندارلى ءارى بەيبىت سىرتقى ساياساتتان ەشقاشان اينىمايتىنىن راستادى.
بۇدان كەيىن پرەزيدەنت بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قىزمەتىن ودان ءارى جەتىلدىرۋگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- ب ۇ ۇ اتىنا جيى سىن ايتىلادى. كەيبىر سىن ورىندى بولسا دا، ءبارىبىر بۇل ۇيىمنىڭ بالاماسى جوق. ونى نىعايتۋ، تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ - ورتاق مىندەتىمىز. ب ۇ ۇ- نىڭ ايماقتىق قۇرىلىمدارمەن، سونىڭ ىشىندە ش ى ۇ- مەن تىعىز ىقپالداستىعى وسى ماقساتقا ساي كەلەدى. قازاقستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى حالىقارالىق جۇيەنىڭ وزەگى، ال ونىڭ جارعىسى حالىقارالىق قۇقىقتىڭ امبەباپ نەگىزى بولىپ قالۋعا ءتيىس دەپ سانايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
وسىعان دەيىن توقايەۆ ەۋرازيانىڭ زاماناۋي كولىك-لوگيستيكالىق قاڭقاسىن قۇرۋ ءىسىن جەدەلدەتۋدى ۇسىندى.