توقايەۆ چەحيانىڭ سىندارلى ءارى پراگماتيكالىق سىرتقى ساياساتىنا جوعارى باعا بەردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن اندرەي بابيش كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەلىسسوز بارىسىندا پرەزيدەنت ءوزارا ىقپالداستىقتى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ الەۋەتى مول ەكەنىنە توقتالدى.
- ەكىجاقتى ساياسي ىنتىماقتاستىق پەن ەكونوميكالىق قارىم-قاتىناستىڭ بولاشاعى زور دەپ سانايمىن. ب ۇ ۇ، ە ق ى ۇ جانە باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ميسسيالارىمىز تىعىز جۇمىس ىستەپ، ديالوگتى تۇراقتى تۇردە ساقتاپ كەلەدى. كوپتەگەن باعىت بويىنشا بايلانىستارىمىزدى دامىتۋعا مۇمكىندىك جەتكىلىكتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ چەحيانىڭ سىندارلى ءارى پراگماتيكالىق سىرتقى ساياساتىنا جوعارى باعا بەردى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي ديالوگ سان قىرلى سەرىكتەستىككە قولايلى جاعداي جاسايدى. پارلامەنتارالىق ىقپالداستىق قارقىندى دامىپ كەلەدى.
مەملەكەت باسشىسى چەحيا قازاقستاننىڭ ەۋروپا وداعىنداعى نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- تاۋار اينالىمىنىڭ ديناميكاسى كوڭىل كونشىتەرلىكتەي. ارينە، ءبىز الداعى ۋاقىتتا دا ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە نيەتتىمىز. بۇگىندە ەلىمىزدە 190 نان استام چەح كومپانياسى جۇمىس ىستەپ جاتىر، سونىڭ ىشىندە koda ،Omnipol ،TatraS جانە ZVVZ سەكىلدى ماڭدايالدى كاسىپورىندار مەن باسقا دا ءوندىرىس سالاسىنداعى سەنىمدى ارىپتەستەرىمىز بار. بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك مول، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن اندرەي بابيش شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن جازعانبىز.