توقايەۆ: حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ باستاماسى قولداۋ تابادى دەپ سەنەمىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ باستاماسى ش ى ۇ سامميتىندە ايتىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
شارا بارىسىندا سۋ قاۋىپسىزدىگى الەمنىڭ كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەنىڭ ءبىرى رەتىندە اتالدى.
- ازىق-تۇلىك، ەنەرگەتيكا جانە الەۋمەتتىك سالالارداعى تۇراقتىلىق، سونداي-اق ەكونوميكالىق دامۋ سۋعا تىكەلەي تاۋەلدى. دەگەنمەن سۋ رەسۋرستارىن جاھاندىق باسقارۋ جۇيەسى ءالى تولىق قالىپتاسپاعان. سۋ پروبلەماتيكاسىمەن ب ۇ ۇ- نىڭ ونداعان قۇرىلىمى اينالىسادى. الايدا كەڭ وكىلەتتىككە يە ءبىرتۇتاس ۇكىمەتارالىق امبەباپ ۇيىم قۇرىلعان جوق. ءدال وسى سەبەپتى قازاقستان ب ۇ ۇ اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىنىڭ نەگىزىن قالاۋدى ۇسىندى. ونىڭ مىندەتى - قولدانىستاعى تەتىكتەردى قايتالاماي، كەرىسىنشە، ورتاق ءىستى ۇيلەستىرۋ، ۇكىمەتتەر اراسىنداعى تۇراقتى ديالوگتى قامتاماسىز ەتۋ، رەسۋرستاردى جۇمىلدىرىپ، ءوزارا كەلىسىمدى شەشىمدەر ازىرلەۋ. ش ى ۇ سۋ ماسەلەلەرىن تالداۋ ورتالىعى وسى جاھاندىق باستامانى وڭىرلىك دەڭگەيدە تولىقتىرا الار ەدى. ب ۇ ۇ اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمى مەن ش ى ۇ سۋ ماسەلەسىن تالداۋ ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىما مۇشە مەملەكەتتەر قولداۋ كورسەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ءسوز سوڭىندا شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى ەلدەردىڭ ۇزاقمەرزىمدى ءارى تابىستى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىگى جەتكىلىكتى ەكەنىن ايتتى.
- جالپىعا ورتاق ءارى ءبىرتۇتاس قاۋىپسىزدىك، تەرەزەسى تەڭ ەگەمەندىك پەن ءوزارا قۇرمەت قاعيداتتارىن حالىقارالىق قاتىناستاردىڭ اجىراماس بولشەگى رەتىندە بەكىتۋ - ورتاق جاۋاپكەرشىلىگىمىز. شاڭحاي ۇيىمى قاۋىپسىز جانە ورنىقتى الەمدىك ءتارتىپتى قۇرۋعا لايىقتى ۇلەس قوساتىنىنا سەنىمدىمىن. قازاقستان ۇيىم اياسىنداعى بارلىق سەرىكتەس مەملەكەتتەرمەن ءدال وسى باعىتتا كونسترۋكتيۆتى جۇمىس اتقارادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن ش ى ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءبىرقاتار قۇجاتقا قويىلعانىن جازعانبىز.