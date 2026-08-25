توقايەۆ FIBA پرەزيدەنتىمەن كەزدەستى: قازاقستان باسكەتبولىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق باسكەتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ساۋد الي ءال-تانيمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت FIBA- نىڭ وتاندىق باسكەتبولعا كورسەتكەن قولداۋىن جوعارى باعالاپ، ساۋد الي ءال-تانيگە قازاقستان ۇلتتىق باسكەتبول فەدەراتسياسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. مەملەكەت باسشىسى بيىل وتاندىق باسكەتبول تاريحىنا 100 جىل تولىپ وتىرعانىن، وسى ورايدا، بالالار مەن جاستاردىڭ ىقىلاسى اۋعان باسكەتبول تانىمال سپورت تۇرلەرىنىڭ قاتارىنا ەنگەنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار قازاقستاننان حالىقارالىق دەڭگەيدە، سونىڭ ىشىندە الەم چەمپيوناتتارى مەن وليمپيادا ويىندارىندا ونەر كورسەتكەن كورنەكتى باسكەتبولشىلار شىققانىن ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە كەلەشەگى زور باعىت رەتىندە 3×3 فورماتىنداعى باسكەتبولعا قىزىعۋشىلىق ارتا باستاعانىنا توقتالدى.
كەزدەسۋدە بۇقارالىق جانە كاسىپقوي باسكەتبولدى ىلگەرىلەتۋگە، سپورتتىق رەزەرۆ دايارلاۋعا، بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى.
فەدەراتسيا پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىسىنا ەلىمىزدە اتالعان سپورت تۇرىنە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ۇيىمنىڭ باسكەتبولدى ودان ءارى دارىپتەۋگە باعىتتالعان جوسپارىمەن ءبولىستى.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق باسكەتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ساۋد الي ءال-ءتانيدى ماراپاتتادى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانداعى باسكەتبولدى دامىتۋعا ۇلەس قوسقانى ءۇشىن حالىقارالىق باسكەتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى شەيح ساۋد الي ءال- تانيدى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى، - دەلىنگەن اقوردانىڭ حابارلاماسىندا.