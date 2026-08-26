KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ ءبىلىم سالاسىنداعى داۋ-دامايدى سىنادى: ايقاي-شۋ مەن داڭعازانى تىڭداۋعا ءماجبۇرمىز

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قاتىستى نەگىزسىز داۋ-داماي مەن ايقاي-شۋدىڭ كوبەيگەنىن سىنعا الدى.

    Полный текст выступления Главы государства на пленарном заседании Августовской конференции
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت بۇرىنعى جانە قازىرگى لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ مۇنداي تارتىستارعا ارالاسۋى ءبىلىم جۇيەسىنە پايدا اكەلمەيتىنىن ايتىپ، ءسوز تالاستىرۋدان گورى ناقتى ىسكە كوشىپ، بالالاردىڭ بولاشاعىنا باعىتتالعان ۇسىنىستارعا باسىمدىق بەرۋگە شاقىردى.

    - ءبىلىم جولى - سىناعى مەن قيىندىعى كوپ جول. وسى جولدا تابىسقا جەتىپ، بەينەتتىڭ زەينەتىن كورۋ ءۇشىن، ەڭ الدىمەن، تاباندى ەڭبەك ەتۋ قاجەت. تۇپتەپ كەلگەندە، ءبارىمىزدىڭ ماقساتىمىز - ءبىر، مۇددەمىز - ورتاق ەكەنىن ەستەن شىعارماعان ابزال، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم سالاسىنا قاتىستى قىزۋ پىكىرتالاستار بولاتىنىن ەسكە سالدى. كەيدە مۇنداي داۋ-دامايلارعا ءبىلىم جۇيەسىنىڭ بۇرىنعى جانە قازىرگى لاۋازىمدى تۇلعالارى ارالاسىپ جاتاتىنى كوزگە تۇسەتىن بولدى.

    - مۇنداي تارتىستار ءبىلىم سالاسىنا پايداسىن تيگىزەدى دەپ ايتۋ قيىن. وركەنيەتتى پىكىرتالاستاردىڭ ورنىنا ايقاي-شۋ مەن داڭعازانى تىڭداپ وتىرۋعا ءماجبۇرمىز. ءتىپتى ۇستازدار قاۋىمى دا ونداي پىكىرتالاستاردىڭ تۇپكى ءمانىن تۇسىنە الماي دال بولۋدا. ارينە، بالالاردىڭ بولاشاعى ءۇشىن الاڭداپ، ۇتىمدى ۇسىنىستار ءبىلدىرۋ - ءبىر بولەك اڭگىمە. ال جاناشىر بولىپ ەمەس، جاقسى اتتى بولۋ ءۇشىن پىكىر ءبىلدىرۋ - تىپتەن باسقا ماسەلە. ونبەيتىن داۋدى قۋىپ، ءورىسىمىزدى كەڭەيتە المايتىنىمىز انىق. قازىر بوس، بۇرىس ءسوزدىڭ ۋاقىتى ەمەس، ناقتى، دۇرىس ءىستىڭ ءداۋىرى. وسىنى ەسكەرگەن ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت «ورلەۋ» ورتالىعىن سىنعا الىپ، پەداگوگتەردى اتتەستاتسيالاۋ تالاپتارىن جەڭىلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.

    ەلىمىزگە تاعى بەس مىڭنان استام مۇعالىم جەتىسپەيدى.

    سونداي-اق پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى مەكتەپ قۇرىلىسىن جانداندىرۋدى تاپسىردى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور