توقايەۆ ءبىلىم سالاسىنداعى داۋ-دامايدى سىنادى: ايقاي-شۋ مەن داڭعازانى تىڭداۋعا ءماجبۇرمىز
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قاتىستى نەگىزسىز داۋ-داماي مەن ايقاي-شۋدىڭ كوبەيگەنىن سىنعا الدى.
پرەزيدەنت بۇرىنعى جانە قازىرگى لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ مۇنداي تارتىستارعا ارالاسۋى ءبىلىم جۇيەسىنە پايدا اكەلمەيتىنىن ايتىپ، ءسوز تالاستىرۋدان گورى ناقتى ىسكە كوشىپ، بالالاردىڭ بولاشاعىنا باعىتتالعان ۇسىنىستارعا باسىمدىق بەرۋگە شاقىردى.
- ءبىلىم جولى - سىناعى مەن قيىندىعى كوپ جول. وسى جولدا تابىسقا جەتىپ، بەينەتتىڭ زەينەتىن كورۋ ءۇشىن، ەڭ الدىمەن، تاباندى ەڭبەك ەتۋ قاجەت. تۇپتەپ كەلگەندە، ءبارىمىزدىڭ ماقساتىمىز - ءبىر، مۇددەمىز - ورتاق ەكەنىن ەستەن شىعارماعان ابزال، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم سالاسىنا قاتىستى قىزۋ پىكىرتالاستار بولاتىنىن ەسكە سالدى. كەيدە مۇنداي داۋ-دامايلارعا ءبىلىم جۇيەسىنىڭ بۇرىنعى جانە قازىرگى لاۋازىمدى تۇلعالارى ارالاسىپ جاتاتىنى كوزگە تۇسەتىن بولدى.
- مۇنداي تارتىستار ءبىلىم سالاسىنا پايداسىن تيگىزەدى دەپ ايتۋ قيىن. وركەنيەتتى پىكىرتالاستاردىڭ ورنىنا ايقاي-شۋ مەن داڭعازانى تىڭداپ وتىرۋعا ءماجبۇرمىز. ءتىپتى ۇستازدار قاۋىمى دا ونداي پىكىرتالاستاردىڭ تۇپكى ءمانىن تۇسىنە الماي دال بولۋدا. ارينە، بالالاردىڭ بولاشاعى ءۇشىن الاڭداپ، ۇتىمدى ۇسىنىستار ءبىلدىرۋ - ءبىر بولەك اڭگىمە. ال جاناشىر بولىپ ەمەس، جاقسى اتتى بولۋ ءۇشىن پىكىر ءبىلدىرۋ - تىپتەن باسقا ماسەلە. ونبەيتىن داۋدى قۋىپ، ءورىسىمىزدى كەڭەيتە المايتىنىمىز انىق. قازىر بوس، بۇرىس ءسوزدىڭ ۋاقىتى ەمەس، ناقتى، دۇرىس ءىستىڭ ءداۋىرى. وسىنى ەسكەرگەن ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت «ورلەۋ» ورتالىعىن سىنعا الىپ، پەداگوگتەردى اتتەستاتسيالاۋ تالاپتارىن جەڭىلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.
ەلىمىزگە تاعى بەس مىڭنان استام مۇعالىم جەتىسپەيدى.
سونداي-اق پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى مەكتەپ قۇرىلىسىن جانداندىرۋدى تاپسىردى.