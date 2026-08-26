توقايەۆ مۇعالىمدەردى قاعازباستىلىقتان، اتتەستاتسيادان جانە پايداسىز تەكسەرىستەردەن بوساتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇعالىمدەردى قاعازباستىلىقتان، بىتپەيتىن ەسەپتەن، ارتىق اتتەستاتسيا تالاپتارى مەن پايداسىز تەكسەرىستەردەن بوساتۋدى تاپسىردى.
سونداي-اق پەداگوگتەردى جوندەۋ جۇمىستارىنا جانە وقۋ پروتسەسىنە قاتىسى جوق قوعامدىق ءىس-شارالارعا تارتۋعا دا جول بەرمەۋ كەرەكتىگى ايتىلدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ءبىلىم بەرۋ بازاسىن جاڭعىرتۋ قولعا الىندى. ياعني بۇكىل مەملەكەتتىك سەرۆيس پەن قىزمەت بىرىكتىرىلەدى. مۇعالىمدەر ۋاقىت الاتىن شارۋادان ارىلادى.
- اسىرەسە، سوڭعىسى وتە ماڭىزدى. پەداگوگتەردى ىعىر قىلاتىن قاعازباستىلىقتان، بىتپەيتىن ەسەپتەن، اتتەستاتسيادان ءوتۋ تالابىنان جانە باسقا دا پايداسىز تەكسەرىستەردەن بوساتۋ كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى ق. توقايەۆ.
دەگەنمەن مۇعالىمدەردى جوندەۋ جۇمىستارىنا، وقۋ پروتسەسىنە تىكەلەي قاتىسى جوق ءتۇرلى قوعامدىق ءىس-شارالارعا تارتقانى تۋرالى جاڭالىقتار ارا-تۇرا شىعىپ جاتادى.
- بۇل جونىندە الدەقاشان كەلىسكەنبىز. بۇعان جول بەرۋگە بولمايدى. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن اكىمدىكتەر باسقارمالارى، ەڭ الدىمەن، قۇقىقتىق-نورماتيۆتىك اكتىلەر مەن سالانى رەتتەۋ بازاسىن جەتىلدىرۋمەن، وقۋ پروتسەسىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋمەن جانە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن مۇقيات سارالاۋمەن اينالىسۋى قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا قاتىستى نەگىزسىز داۋ-داماي مەن ايقاي-شۋدىڭ كوبەيگەنىن سىناعان ەدى.
سونىمەن بىرگە پرەزيدەنت تاريحي اڭىزداردىڭ ورنىنا پروگرەسكە باعىتتالعان پاندەردى وقىتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.