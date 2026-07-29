توقايەۆ «بولاشاق ويىندارى» تۋرالى: جاھاندىق سىن-قاتەرلەر ورشىگەندە مۇنداي جوبالاردىڭ ماڭىزى ارتا تۇسەدى
استانا. KAZINFORM - «بولاشاق ويىندارى» سپورت پەن ينتەللەكتىنىڭ، شىنايى جانە ۆيرتۋالدى الەمنىڭ ءوزارا ۇيلەسىمىن كورسەتەتىن بىرەگەي الاڭعا اينالدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۋرنيردىڭ رەسمي اشىلۋ راسىمىندە مالىمدەپ، جارىستىڭ باستى ميسسياسى - ءتۇرلى مادەنيەتتەردى توعىستىرىپ، مەملەكەتتەر مەن حالىقتار اراسىن جاقىنداتۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن ەلوردامىزدا، شىن مانىندە، ەرەكشە ءىس-شارا ءوتىپ جاتىر. بۇل - سپورت پەن ينتەللەكتىنىڭ ۇيلەسىمى، سونىمەن قاتار كۇش-قايرات پەن زياتكەرلىك الەۋەتتىڭ باسەكەسى. ولار اراسىندا قاراما-قايشىلىعى جوق، كەرىسىنشە ءبىر-ءبىرىن تولىقتىراتىن ۇعىمدار ەكەنىنە كوزىمىز جەتىپ وتىر. الداعى سايىستاردىڭ تۇپكى فيلوسوفيالىق ءمانى دە - وسىندا، - دەدى پرەزيدەنت.
ق. توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، وسىناۋ جاھاندىق اۋقىمداعى ويىندار بارشا ادامزاتتىڭ جاراسىمدى ءارى بەيبىت بولاشاعىن ايشىقتايدى.
- قازاقستان قاشاندا حالىقارالىق قاۋىمداستىقپەن بىرگە بەيبىتشىلىكتى، قاۋىپسىزدىكتى، ادىلەتتىلىك پەن دامۋدى قولداي بەرەدى. «بولاشاق ويىندارىندا» سپورتتىڭ كۇش-قۋاتى، اقىل-وي مەن سيفرلىق ءداۋىردىڭ وراسان الەۋەتى ۇيلەسىم تاۋىپ، بارشامىزعا ورتاق جاسامپازدىق ۇستانىمىمەن تولىق ۇندەسەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇل تۋرنير كەرەعار دۇنيەلەردى ءبىر ارناعا توعىستىرادى. ونىڭ نەگىزىندە شىنايى جانە ۆيرتۋالدى الەم اراسىنداعى اقىلعا قونىمدى تەپە-تەڭدىك جاتىر.
- بۇگىن وسى ارەناعا نەگىزىنەن جاستار جينالىپ وتىر. سىزدەر ءبىلىمدى، تالانتتى، ەڭبەكقور، تالاپتى بولساڭىزدار، بولاشاقتىڭ ىرگەتاسى بەكەمدەلە تۇسەتىنى انىق. الدا وزدەرىڭىزدى بيىك بەلەستەرگە باستايتىن سوقتىقپالى-سوقپاقسىز جول كۇتىپ تۇر. وي-پىكىرى ورتاق، مۇددەسى ءبىر، سەنىمدى سەرىكتەر جاندارىڭىزدان تابىلعاندا عانا بۇل جولدى ەڭسەرۋ وڭاي بولماق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ويىنعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءارقايسىسى تىڭعىلىقتى دايىندىقتان ءوتتى. ولار ءوز كوماندالارىنىڭ نامىسىن ابىرويمەن قورعاۋعا ءازىر. پرەزيدەنت «بولاشاق ويىندارىنىڭ» باستى ميسسياسى - ادامداردى جاڭا جەتىستىكتەر جولىندا جۇمىلدىرۋ جانە جىگەرلەندىرۋ ەكەنىن ەسكە سالدى.
- ۇلكەن سپورت قاي كەزدە دە ءارتۇرلى مادەنيەتتەردى توعىستىرىپ، مەملەكەتتەر مەن حالىقتار اراسىن جاقىنداتۋعا سەبەپكەر بولعان. سوندىقتان جاھاندىق سىن- قاتەرلەر ءورشىپ تۇرعان جاعدايدا وسىنداي بىرەگەي جوبالاردىڭ ءمان-ماڭىزى ارتا تۇسەتىنى انىق. «بولاشاق ويىندارى» ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ، دوستىق پەن كەلىسىمنىڭ «التىن كوپىرىنە» اينالادى دەپ سەنەمىن» . ەندەشە، «بولاشاق ويىندارى - 2026» سايىسىن اشىق دەپ جاريالايمىن!، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، استانادا «بولاشاق ويىندارى - 2026» تۋرنيرىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. تۋرنير استانادا 29 -شىلدە مەن 9 -تامىز ارالىعىندا وتەدى. جارىسقا 34 ەلدەن 800-دەن استام سپورتشى قاتىسادى.