توقايەۆ بەلارۋس پرەزيدەنتىن استاناداعى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكومەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن بەلارۋس اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جۇيەلى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا وڭ ديناميكا بايقالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى.
تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماسىپ، الداعى بىرلەسكەن ءىس-شارالاردىڭ كەستەسىن قاراستىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر لۋكاشەنكونى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا جانە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم جۇمىسىنا قاتىسۋعا شاقىردى. اتالعان جيىندار مامىر ايىنىڭ سوڭىندا استانا قالاسىندا وتەدى.
