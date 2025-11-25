توقايەۆ: بۇل ساپار ەكى ەل قارىم-قاتىناسىنىڭ تاريحي كەزەڭىنە باستاۋ بولادى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگ كەزىندە ايتتى.
پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى ىقپالداستىقتىڭ ماڭىزدى سالاسى سانالاتىنىنا توقتالدى.
- قازاقستان بيدايىن تۇرىكمەن نارىعىنا جەتكىزۋ كولەمىن ارتتىرۋدى ەگجەي- تەگجەيلى تالقىلادىق. سونىمەن قاتار وسىمدىك مايى، ماكارون جانە ەت-ءسۇت ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىگىمىز بار. تۇرىكمەنستان- اۋعانستان شەكاراسىندا استىق تەرمينالىن سالۋ پەرسپەكتيۆاسىن پىسىقتادىق، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالارعا باسا ءمان بەرىلگەن.
قازاقستان تۇرىكمەن گازىن قىتايعا تاسىمالداۋدا ۇزاق جىلدار بويى سەنىمدى سەرىكتەس بولىپ كەلەدى. بۇگىنگى كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار گازدى قايتا وڭدەۋ، كوگىلدىر وتىن جەتكىزەتىن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جوبالارى اياسىنداعى ىقپالداستىقتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاسقان. وعان بىلتىر قول قويىلعان گاز سالاسىن دامىتۋ بويىنشا ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كەلىسىم نەگىز بولا الادى.
ەلىمىز مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋدى سيفرلاندىرۋ جانە IT تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ىسىندەگى تاجىريبەسىن ەسكەرە وتىرىپ، تۇرىكمەن تاراپىن اتالعان سالادا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا شاقىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل ساپار ەكى ەل قارىم- قاتىناسىنىڭ تاريحي كەزەڭىنە باستاۋ بولاتىنىن ايتتى.
بۇدان كەيىن ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستى ورىستەتۋدە مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستار ەرەكشە ورىن الاتىنى ايتىلدى.
- قازاق حالقى استانادا وتكەن تۇرىكمەنستاننىڭ مادەنيەت كۇندەرى مەن تۇرىكمەن حالقىنىڭ ۇلى ويشىلى ماقتىمق ۇلى پىراعىنىڭ 300 جىلدىعىنا وراي ەسكەرتكىشىنىڭ اشىلۋىن جىلى قابىلدادى. اشحابادتا ابايعا ەسكەرتكىش قويىلۋى حالىقتارىمىزدىڭ دوستىعى مەن ءبىر- بىرىنە قۇرمەتىنىڭ تاعى ءبىر سيمۆولى بولدى. فەستيۆالدەر، گاسترولدەر جانە باسقا دا بىرلەسكەن ءىس- شارالار وتكىزۋ ارقىلى مادەنيەت سالاسىندا جان- جاقتى ىقپالداستىق ورناتۋ قاجەت ەكەنىنە توقتالدىق. عىلىم- ءبىلىم بەرۋ جانە جاستار اراسىنداعى بايلانىستى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى جان- جاقتى تالقىلاندى. تۇرىكمەنستاندا قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرىنىڭ فيليالىن اشۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىندىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا پرەزيدەنتتەر وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا ۇقساس ۇستانىمدا ەكەنىن راستاعان.
- وڭىرلىك، سونداي-اق جاھاندىق اۋقىمدا تۇراقتىلىق، قاۋىپسىزدىك جانە ورنىقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن تۇرىكمەن تاراپىمەن تىعىز ىقپالداستىق ورناتۋعا ءازىرمىز. كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋلەر وتكىزۋ، سونداي-اق كاسپي تەڭىزىنىڭ پروبلەماسى جونىندە ىقپالداستىق ورناتۋ وتە وزەكتى. قازاقستان اشحابادتىڭ باستاماسى بويىنشا جاريالانعان حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلى اياسىندا تۇرىكمەنستان وتكىزگەن ءىس- شارالاردى جوعارى باعالايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسوز سوڭىندا پرەزيدەنت سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ ساپارى قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا زور ۇلەس قوساتىنىنا سەنىمدى ەكەنىن جەتكىزدى.
سەردار بەردىمۇحامەدوۆ مەملەكەتتەر اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە قاتىستى تۇرىكمەنستاننىڭ ۇستانىمىمەن ءبولىستى.
- ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىن تالقىلاۋ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. ءوزارا ساۋدا-ساتتىق اياسىن كەڭەيتۋ جانە ءارتاراپتاندىرۋ، سونداي-اق ونەركاسىپ كووپەراتسياسى سالاسىندا بىرلەسكەن اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ينۆەستيتسيالىق ساياساتتى جانداندىرۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى. بۇل رەتتە ەكى مەملەكەتتىڭ بيزنەس قوعامداستىقتارى اراسىنداعى ىسكەرلىك بايلانىستاردى نىعايتۋدىڭ ماڭىزى زور. ەنەرگەتيكا - ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى. تۇرىكمەنستان بۇل باعىتتاعى جۇمىستى ودان ءارى جالعاستىرۋعا دايىن. سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ ەلەكتر ەنەرگياسى مەن حيميا ونەركاسىبىندەگى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا ايتارلىقتاي مۇمكىندىگى بار. كولىك جانە لوگيستيكا ءوزارا ىقپالداستىعىمىزدىڭ ستراتەگيالىق سيپاتقا يە باعىتى سانالادى. قازىرگىدەي كۇردەلى گەوساياسي جانە گەوەكونوميكالىق احۋال كەزىندە شىعىس - باتىس جانە سولتۇستىك - وڭتۇستىك باعدارىنداعى كولىك- ترانزيت دالىزدەرىنىڭ جۇمىسىن جانداندىرۋ اسا وزەكتى، - دەدى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى العان ەدى.