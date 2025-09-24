توقايەۆ: گازاداعى گۋمانيتارلىق داعدارىستىڭ اۋقىمى قورقىنىشتى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا سويلەگەن سوزىندە گازاداعى گۋمانيتارلىق داعدارىستىڭ اۋقىمى كەڭەيىپ بارا جاتقانىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
- گازاداعى گۋمانيتارلىق داعدارىستىڭ اۋقىمى ءتىپتى قورقىنىشتى. وعان بەي-جاي قاراۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل قاقتىعىستىڭ تاريحي تامىرى تىم كۇردەلى. ءبىز وسى جاۋلاسۋدىڭ تۇپكى سەبەبىن ەسكەرۋسىز قالدىرا المايمىز. قازاقستان اسكەري ءىس-قيمىلدى دەرەۋ توقتاتۋعا، بەيبىت تۇرعىنداردى تولىق قورعاۋعا جانە حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىق اياسىنداعى كومەكتىڭ كەدەرگىسىز جەتۋىن قامتاماسىز ەتۋگە شاقىرادى. ءبىز ەكى مەملەكەتتىڭ بەيبىت قاتار ءومىر سۇرۋىنە نەگىزدەلگەن شەشىمدى قۇپتايمىز ءارى ب ۇ ۇ- نىڭ جەتەكشى ءرولىن مويىندايمىز. قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى وڭىرلىك بىتىمگەرلىككە باعىتتالعان ارابتىڭ بەيبىت باستاماسى، نيۋ-يورك دەكلاراتسياسى، يبراھيم كەلىسىمى سەكىلدى ديپلوماتيالىق ۇسىنىمداردى قولدايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارا اعايىندىعىمەن ازەربايجان مەن ارمەنيا قارىم-قاتىناسىنىڭ قالىپقا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ديپلوماتيا مەن پاراساتتى شەشىمنىڭ ارقاسىندا ۇزاق جىلعا جالعاسقان كەز كەلگەن قاقتىعىستى رەتتەۋگە بولاتىنىن دالەلدەدى. قازاقستان وسى قاعيداتقا سۇيەنىپ، داۋدى ۋشىقتىرعاننان گورى ديپلوماتياعا جۇگىنۋدى، كۇش قولدانعاننان گورى ديالوگ جۇرگىزۋدى ءجون دەپ سانايدى، - دەدى پرەزيدەنت.