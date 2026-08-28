توقايەۆ اۋقىمدى رەفورمالار تۋرالى: ارتقا شەگىنەر جول جوق
استانا. KAZINFORM - قازاق ەلىندە جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ كۇن تارتىبىندە قازىرگى، ءتىپتى كەلەشەكتەگى ىقتيمال جاھاندىق سىن-قاتەرلەر تولىق مەيلىنشە ەسكەرىلگەن.
بۇل تۋرالى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- الەمدە جاڭا ءتارتىپ قالىپتاسىپ جاتىر. ول كەرەعار سيپاتقا يە: ءبىر جاعىنان - قاۋىپتى، زياندى، كەلەشەگى بۇلىڭعىر، ال ەكىنشى جاعىنان - پروگرەسسيۆتى، تەحنولوگيالىق، پەرسپەكتيۆتى ءارى ادامزات تاريحىنداعى ەلەۋلى بەتبۇرىس سانالادى. مۇنداي جاعدايدا ەكونوميكا، عىلىم، اسكەري-ديپلوماتيا سالالارىندا ءوزىنىڭ ەگەمەندىگىن ناقتى ىسپەن قورعاپ، نىعايتۋعا قاۋقارلى، ەڭ ماڭىزدىسى، ادام الەۋەتىن دامىتاتىن مەملەكەتتەر عانا جاڭا داۋىرگە بەيىمدەلەتىنى بارشاعا تۇسىنىكتى. ءدال وسى سەبەپتى مەملەكەتىمىزدى جان-جاقتى جاڭعىرتۋ ستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى. ماقتانگەرشىلىك ەمەس، ءادىلىن ايتساق، ءبىز جۇرگىزىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالاردىڭ قارقىنى الداعى ۋاقىتتا ۇدەي تۇسپەسە، باسەڭدەمەيدى. قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، ارتقا شەگىنەر جول جوق. بۇل-ەلەۋلىك جەتىستىك،-دەدى قاسىمجومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاق ەلىندە جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالاردىڭ كۇن تارتىبىندە قازىرگى، ءتىپتى كەلەشەكتەگى ىقتيمال جاھاندىق سىن-قاتەرلەر تولىق مەيلىنشە ەسكەرىلگەن.
- بۇل -اسا ماڭىزدى. باسقاشا ايتقاندا، سول سىناقتاردى ەڭسەرۋ ءۇشىن الدىن الۋ شارالارى قابىلدانادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن استانادا پرەزيدەنتتىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلدى.