توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ يەگەرلەرىن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» بايقاۋلارىنا قاتىسقان كاسىپكەرلەردىڭ بارلىعىنا العىس ايتىپ، لاۋرەاتتاردى ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
شاعىن جانە ورتا بيزنەس سۋبەكتىلەرى اراسىندا «پارىز» سىيلىعى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ «اق-نيەت-اگرو» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنە تابىستالدى.
ال ءىرى بيزنەس وكىلدەرى ىشىنەن ۇلىتاۋ وبلىسىنداعى «قازاقمىس» كورپوراتسياسى لايىق دەپ تانىلدى.
«التىن ساپا» سىيلىعىنا «ۇزدىك يندۋستريالدىق جوبا» اتالىمى بويىنشا «Karlskrona LC AB» (شىمكەنت قالاسى)، «ۇزدىك يننوۆاتسيالىق جوبا» اتالىمى بويىنشا «AG TECH» (استانا قالاسى) كومپانيالارى يە بولدى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت ەلىمىزدە تابىستى بيزنەسپەن اينالىسۋعا قولايلى جاعداي جاسالعانىن ايتتى.
سونىمەن قاتار توقايەۆ ەل پرەزيدەنتى رەتىندە كاسىپكەرلەرگە شىنايى قۇرمەتپەن قارايتىنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن جەدەل قابىلداۋدى تاپسىردى.
بيىل «بايتەرەك» حولدينگى ارقىلى ش و ب- تى قولداۋ كولەمى شامامەن ەكى تريلليون تەڭگەگە جەتكەنى انىقتالدى.