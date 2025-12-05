ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:59, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ يەگەرلەرىن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» بايقاۋلارىنا قاتىسقان كاسىپكەرلەردىڭ بارلىعىنا العىس ايتىپ، لاۋرەاتتاردى ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев лауреаттарды марапаттады
    Фото: Ақорда

    شاعىن جانە ورتا بيزنەس سۋبەكتىلەرى اراسىندا «پارىز» سىيلىعى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ «اق-نيەت-اگرو» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنە تابىستالدى.

    ال ءىرى بيزنەس وكىلدەرى ىشىنەن ۇلىتاۋ وبلىسىنداعى «قازاقمىس» كورپوراتسياسى لايىق دەپ تانىلدى.

    «التىن ساپا» سىيلىعىنا «ۇزدىك يندۋستريالدىق جوبا» اتالىمى بويىنشا «Karlskrona LC AB» (شىمكەنت قالاسى)، «ۇزدىك يننوۆاتسيالىق جوبا» اتالىمى بويىنشا «AG TECH» (استانا قالاسى) كومپانيالارى يە بولدى.

    Названы обладатели премий «Алтын сапа» и «Парыз»
    Фото: Акорда

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت ەلىمىزدە تابىستى بيزنەسپەن اينالىسۋعا قولايلى جاعداي جاسالعانىن ايتتى.

    Названы обладатели премий «Алтын сапа» и «Парыз»
    Фото: Акорда

    سونىمەن قاتار توقايەۆ ەل پرەزيدەنتى رەتىندە كاسىپكەرلەرگە شىنايى قۇرمەتپەن قارايتىنىن جەتكىزدى.

    Тоқаев «Алтын сапа» және «Парыз» сыйлығының иегерлерін марапаттады
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن جەدەل قابىلداۋدى تاپسىردى.

    بيىل «بايتەرەك» حولدينگى ارقىلى ش و ب- تى قولداۋ كولەمى شامامەن ەكى تريلليون تەڭگەگە جەتكەنى انىقتالدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار