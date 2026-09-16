توقايەۆ Alem.ai بازاسىندا «ورتالىق ازيا-كورەيا» وزىق تەحنولوگيالار ورتالىعىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ الەۋەتى زور.
قازاقستان بۇل باعىتتىڭ تابىستى دامۋىنا بارىنشا كۇش سالادى.
- ەلىمىزدە سالالىق مينيسترلىك قۇرىلدى، Alem.ai حالىقارالىق ورتالىعى اشىلدى، ەكى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلىن جاريالاۋ وسى سالانىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەردى. ءبىرقاتار ماڭدايالدى باستامالاردى ىسكە اسىرىپ جاتىرمىز. ولاردىڭ قاتارىندا قۋاتى 1 گيگاۆاتت بولاتىن «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ القابىن» قۇرۋ جوباسى دا بار. كادرلىق جانە عىلىمي الەۋەتىمىز دە نىعايىپ كەلەدى. ەلىمىزدەگى العاشقى ارناۋلى ۋنيۆەرسيتەت - Qazaq AI Research University مامان دايارلاۋعا كىرىستى. تەحنولوگيالىق سەرىكتەستىگىمىزدى جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە شىعارۋ ءۇشىن استاناداعى Alem.ai بازاسىندا «ورتالىق ازيا-كورەيا» وزىق تەحنولوگيالار ورتالىعىن قۇرۋدى ۇسىنامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسى دا نازاردان تىس قالعان جوق.
مەملەكەت باسشىسى بىلتىر قازاقستان رەكوردتىق كولەمدە، ياعني 27 ميلليون تونناداي استىق جيناعانىن مالىمدەدى.
- اگروونەركاسىپ ونىمدەرىمىز الەمنىڭ 70 تەن استام ەلىنە جەتكىزىلەدى. ەكسپورت كولەمى 7 ميلليارد دوللارعا جەتتى. قازاقستان جەر رەسۋرستارىنا باي. ال كورەيا اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە وعان جوعارى تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ىسىندە كوش باستاپ تۇر. باسەكەگە قابىلەتتى ارتىقشىلىقتارىمىزدى بىرىكتىرىپ، تاماق ونەركاسىبىندە بىرلەسكەن كلاستەر قۇرۋدى ۇسىنامىن. اتالعان كلاستەردىڭ قىزمەتى وندىرىسكە، تەرەڭ وڭدەۋگە جانە ءونىمدى سىرتقى نارىققا ەكسپورتتاۋعا باعىتتالادى. قازاقستان كورەي كومپانيالارىنا ۇلكەن نارىق ۇسىنىپ قانا قويماي، ءوندىرىس ورىندارىن اشۋعا، تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە ەۋرازيا نارىعىنا شىعۋعا مول مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل كورەي بيزنەسىنىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتە تۇسەدى. سونىمەن قاتار تۇتاس ورتالىق ازياعا ناقتى مۋلتيپليكاتيۆتى اسەرىن تيگىزەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، ايماقتىڭ ەكونوميكالىق تابىسىن ەلدەردىڭ ورنىقتى دامۋىنان بولەك قاراۋعا بولمايدى.
- ورتالىق ازيانىڭ ءوزارا بايلانىسىن نىعايتۋ ءوڭىردىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن تولىق تانىتادى، حالىقارالىق بيزنەسكە جول اشىپ، اۋقىمدى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا تىڭ سەرپىن بەرەدى. الەمدە تەحنولوگيالىق جانە ەكونوميكالىق تۇرعىدان كوشباسشى سانالاتىن كورەيا رەسپۋبليكاسىمەن ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ وسى ماقساتتارعا جەدەل قول جەتكىزۋگە ىقپال ەتەرى ءسوزسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ءىس-شارا بارىسىندا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لي چجە مەڭ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ جانە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ ءسوز سويلەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ورتالىق ازيا مەن كورەيا جاستارىنا ارنالعان جاڭا باعدارلاما قابىلداۋدى ۇسىندى.