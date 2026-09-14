توقايەۆ پەن پان گي مۋن ب ۇ ۇ رەفورماسى تۋرالى پىكىر الماستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ- نىڭ بۇرىنعى باس حاتشىسى پان گي مۋندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سەۋلگە مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ 8-باس حاتشىسى، جاھاندىق جاسىل دامۋ ينستيتۋتىنىڭ (GGGI) ءتوراعاسى پان گي مۋنمەن جۇزدەستى.
مەملەكەت باسشىسى دامۋشى ەلدەردىڭ «جاسىل ەكونوميكا» مودەلىنە كوشۋىنە قولداۋ بىلدىرەتىن GGGI قىزمەتىنىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. ول الەۋمەتتىك تۇراقتىلىقتى، كليمات وزگەرىستەرىنە توزىمدىلىكتى جانە ەكونوميكالىق دامۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
پان گي مۋن قازاقستاننىڭ ورنىقتى دامۋ سالاسىنداعى تابىستارىن قۇپتاپ، دۇنيەجۇزىلىك كليمات كۇن ءتارتىبى اياسىندا ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پان گي مۋن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن رەفورمالاۋ جانە ونى قازىرگى زامان تالابىنا بەيىمدەۋ تۋرالى پىكىر الماستى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيانىڭ ءبىرقاتار ازاماتىن ماراپاتتادى.