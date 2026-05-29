توقايەۆ ە ا ە و مەن ءۇندىستان اراسىنداعى ەركىن ساۋدا ايماعىن قۇرۋ كەلىسسوزدەرىن قولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ە ا ە و سىرتقى ەكونوميكالىق بايلانىستارىن اراب الەمى ەلدەرىمەن، وڭتۇستىك-شىعىس ازيامەن، افريكامەن جانە لاتىن امەريكاسىمەن كەڭەيتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
پرەزيدەنت ۇندىستانمەن ەركىن ساۋدا ايماعىن قۇرۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەردى قولدادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وداق سىرتقى نارىقتاعى ساۋدا-ەكونوميكالىق الەۋەتىن ودان ءارى ىسكە اسىرۋى قاجەت.
- وداقتىڭ اراب الەمى ەلدەرىمەن، وڭتۇستىك-شىعىس ازيامەن، افريكامەن جانە لاتىن امەريكاسىمەن، سونداي-اق بەدەلدى وڭىرلىك ەكونوميكالىق بىرلەستىكتەرمەن بايلانىسىن ودان ءارى كەڭەيتۋ قاجەت. قازىر ۇندىستانمەن ەركىن ساۋدا ايماعىن قۇرۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەر بەلسەندى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل جۇمىستىڭ ماڭىزى زور دەپ سانايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن كەزدەسۋدە.
سونىمەن بىرگە، مەملەكەت باسشىسى بەلارۋس پرەزيدەنتىنىڭ باقىلاۋشى مارتەبەسىن بەرۋ جانە ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسىمدەر جاساۋ ماسەلەسىنە قاتىستى اناعۇرلىم ىرىكتەمەلى ءتاسىل قولدانۋ جونىندەگى ۇسىنىسىن قولدادى.
- ەركىن ساۋدا ايماقتارىن قۇراتىن ارىپتەستەر دە، باقىلاۋشى مارتەبەسىن الاتىن ەلدەر دە بەلگىلى ءبىر ىرىكتەۋ قاعيداتتارى بويىنشا تاڭدالۋى كەرەك. ياعني، جاپپاي ەمەس، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا ناقتى پايدا اكەلەتىن، بەلگىلەنگەن كريتەريلەرگە ساي كەلەتىن ەلدەر بولۋى قاجەت. قازاقستان ە ا ە و ورگاندارىنداعى ءتوراعالىعى اياسىندا وداقتىڭ ورتاق ەكونوميكالىق الەۋەتىن نىعايتۋعا جانە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە بارىنشا قولداۋ كورسەتۋدى جالعاستىرادى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ۇلكەن ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىپ، وداق اياسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جاڭا ساپالى دەڭگەيگە شىعاراتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالدى. بۇل جيىنعا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان كەلدى.
بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسى ە ا ە و ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتىپ وتىر. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2025-جىلعى 31-جەلتوقساندا ە ا ە و مەملەكەتتەرى باسشىلارىنا جولداعان ۇندەۋىندە قازاقستان ءتوراعالىعىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن ايقىندادى.
ولار: جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى دامىتۋدىڭ جاڭا قۇرالى رەتىندە دامىتۋ، ە ا ە و لوگيستيكالىق كەڭىستىگىنىڭ الەۋەتىن پايدالانۋ، ونەركاسىپ پەن اگروونەركاسىپ كەشەنىن سيفرلاندىرۋ، ءوزارا ساۋداداعى اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى قىسقارتۋ جانە ءۇشىنشى ەلدەرمەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ.