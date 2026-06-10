توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گوردى قابىلدادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق-امەريكا ىنتىماقتاستىعىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى.
- ءبىز وزەكتى ماسەلەلەردى كەڭىنەن تالقىلاۋعا مۇمكىندىك تۋعانىن وڭ باعالايمىز. اسىرەسە، اسا ماڭىزدى مينەرالدار بويىنشا C5+1 ديالوگىنا قاتىسۋىڭىزدى قۇپتايمىز. بۇل قۇراما شتاتتاردىڭ قازاقستانمەن جانە بۇكىل ورتالىق ازيامەن ىنتىماقتاستىققا ستراتەگيالىق تۇرعىدان ءمان بەرەتىنىن كورسەتەدى. سونداي-اق ءسىزدىڭ ەكىجاقتى بايلانىستاردى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىڭىزدى اتاپ وتكىم كەلەدى. قازاقستان امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى ارتتىرۋعا مۇددەلى. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، ءسىز ارقىلى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا ىستىق ىقىلاسىم مەن ىزگى تىلەگىمدى جولدايمىن. جىل سوڭىنا قاراي ءبىز كەزدەسەمىز دەپ ويلايمىن. سونىمەن بىرگە ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە قاتىسۋعا شاقىرعانى ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سەردجيو گور قاسىم-جومارت توقايەۆقا كەزدەسۋ ءۇشىن العىس ايتىپ، پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ سالەمىن جەتكىزدى.
- ءسىزدىڭ اق ۇيدە دوسىڭىز بار دەپ سەنىممەن ايتا الامىن. پرەزيدەنت ترامپ قىزمەتىڭىزدى ايرىقشا باعالايدى. ءبىز ەلدەرىمىزدىڭ مۇددەسى ءۇشىن ءوزارا ءتيىمدى شەشىمدەر ىزدەۋگە ۇمتىلامىز. مۇنى ا ق ش پەن ايماق ەلدەرى اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ قارقىنى دالەلدەيدى. كەيىنگى جىلدىڭ وزىندە 20 ميلليارد دوللاردان اسا سوماعا كەلىسىم جاسالدى. بۇل ءالى باستاۋى عانا ەكەنىنە سەنىمدىمىن. ءسىزدىڭ جىل سوڭىندا وتەتىن G20 سامميتىنە قاتىساتىنىڭىزعا وتە قۋانىشتىمىز، - دەدى ارنايى وكىل.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەردجيو گور بىرلەسكەن ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ، سونداي-اق اسا ماڭىزدى مينەرالدار، كولىك-لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ مەن باسقا دا باسىم سالالارداعى ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى.
قازاقستان تەڭ قۇرىلتايشىلارىنىڭ ءبىرى بولعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قىزمەتىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، ەلىمىز حالىقارالىق تۇراقتىلىق پەن گۋمانيتارلىق باستامالاردى ىلگەرىلەتۋ ىسىنە ۇلەس قوسۋعا دايىن.
سونداي-اق وڭىرلىك جانە جاھاندىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماسۋ ءوتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت پەن ارنايى وكىل سان قىرلى قازاق-امەريكا ىنتىماقتاستىعىن تەرەڭدەتۋگە ءوزارا مۇددەلى ەكەنىن قۋاتتادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ پورتۋگاليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن حابارلاعان ەدىك.