توقايەۆ 2029-جىلعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا قاتىسا ما - ءوزى جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن بريفينگتە 2029-جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋىنا قاتىسۋى نەمەسە قاتىسپاۋى تۋرالى تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
- قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، جۋىردا كونستيتۋتسيالىق سوت جاريالاعان تۇسىندىرمەگە سايكەس، ءسىزدىڭ مەملەكەت باسشىسى رەتىندە پرەزيدەنت لاۋازىمىنا قايتا سايلانۋعا قۇقىعىڭىز بار ەكەن. بۇل جاڭالىق قوعامدى ەلەڭ ەتكىزدى. ءسىز ءوز قۇقىڭىزدى پايدالانىپ، 2029-جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋىنا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىرسىز با؟ پرەزيدەنت سايلاۋى 2029-جىلى وتە مە، الدە كەزەكتەن تىس سايلاۋ بولۋى مۇمكىن بە؟ ، - دەپ سۇراق قويدى جۋرناليست.
مەملەكەت باسشىسى سايلاۋ وتكىزۋگە جانە وعان قاتىساتىنى نەمەسە قاتىسپايتىنى تۋرالى ءسوز قوزعاۋعا ءالى ەرتە ەكەنىن ايتتى.
- كونستيتۋتسيالىق سوت وسىنداي شەشىم قابىلدادى. البەتتە، زاڭ جۇزىندە مەنىڭ قايتا سايلانۋعا قۇقىعىم بار. ءبىراق الداعى ۋاقىتتا سايلاۋ وتكىزۋگە جانە وعان قاتىساتىنىم نەمەسە قاتىسپايتىنىم تۋرالى ءسوز قوزعاۋعا ءالى ەرتە. ءبىز ەلىمىزدىڭ الدىندا تۇرعان اۋقىمدى مىندەتتەردى ەڭسەرۋىمىز كەرەك. تۇتاس قازاقستاندى ۇلكەن قۇرىلىس الاڭىنا اينالدىرىپ، ەڭ الدىمەن، ازاماتتارعا ارنالعان الەۋمەتتىك نىساندار سالۋىمىز قاجەت، - دەپ جاۋاپ بەردى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت بۇل ماقساتقا ۇلتتىق قوردىڭ قارجىسىن پايدالانۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
- حالىقتىڭ يگىلىگىنە جاراتا الماساق، قاراجاتتى شەتەلدەردە قۇندى قاعاز رەتىندە ۇستاپ وتىرۋدىڭ قاجەتى قانشا؟ قارجىنى جاي عانا ۇستاپ وتىرۋعا قارسىمىن. قاراجات حالقىمىزدىڭ، ازاماتتارىمىزدىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتۋى كەرەك. ارينە، الەمدەگى جاعدايعا باسا نازار اۋدارۋىمىز، جان- جاقتى تالداۋىمىز قاجەت. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، گەوساياسي احۋال كۇردەلى. بۇرالاڭ جولمەن جۇرگەنىمىزگە قاراماستان، ەل ىشىندە بەيبىتشىلىكتى ساقتاپ، دامۋعا قاراي بەت الىپ كەلەمىز. ەكونوميكالىق ءوسىم انىق بايقالادى. مۇنى نەگىزگى حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ باعاسى دا راستادى. الداعى ۋاقىتتا تاعى جولىعارمىز. بالكىم، كەلەسى جىلى... سول كەزدە سىزگە ناقتى جاۋاپ بەرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ورنالاسقان 520-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت «ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم بولادى؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.